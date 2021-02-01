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Avustralyalıların tamamı yıl sonuna Kovid-19 aşısı olacak

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Avustralyalıların tamamı yıl sonuna Kovid-19 aşısı olacak
Avustralyalıların tamamı yıl sonuna Kovid-19 aşısı olacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke nüfusunun tamamını 2021’in sonuna kadar aşılama planının, tarihlerindeki en büyük lojistik uygulamalardan birini kapsadığını söyledi.

Morrison, başkent Canberra’daki Ulusal Basın Kulübünde yaptığı konuşmada, ülkedeki Kovid-19 tedbirleri ve aşının uygulamasına yönelik izleyecekleri yöntemlerle ilgili açıklamada bulundu.

Kovid-19 salgınına karşı 2020'de başarılı olan önlemlerin 2021’de de kesintisiz devam edeceğine dikkati çeken Morrison, önlemleri, uluslararası sınırların kontrolü, karantina uygulamaları, test yaptırmak, fiziksel mesafe, hijyen, virüsün görüldüğü sıcak noktaların yönetimi ve izlenmesi olarak sıraladı.

Doktorlar, eczaneler ve diğer binlerce onaylı merkez aracılığıyla aşıların yaygın olarak yapılabilmesi için gerekli iş gücüne yaklaşık 6,5 milyar dolar ayırdıklarını belirten Morrison, aşılama çalışmasını 2021’in sonunda tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Kovid-19 aşısı üreten şirketlerle yaptıkları anlaşmalarda yaklaşık 140 milyon dozluk aşı almayı garantilediklerini vurgulayan Morrison, "Bu, Avustralya tarihinde şimdiye kadar görülen en büyük lojistik uygulamalardan biri olacak. 140 milyondan fazla dozu güvence altına aldık, bu da Avustralya nüfusunu defalarca kapsayacak. 26 milyon insanı aşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısını yaptırma zorunluluğu bulunmayan Avustralya’da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi, 25 Ocak 2021’de ilk onayı ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği aşıya vermişti.

Başbakan Morrison, iki yıllığına onaylanan aşının Şubat 2021’in sonlarına doğru uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Son günlerde yerel vaka kaydedilmeyen Avustralya’da Kovid-19’a yakalanan 28 bin 811 kişiden 909’u hayatını kaybetti. Halen 66 aktif vakanın bulunduğu ülkede 14 Avustralyalının tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.

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