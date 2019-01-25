AY.Nikolau Mezarlığı’ndaki kayıp kemikleri

Politis gazetesi kayıplara ait kemiklerin mezarlığın batı çitlerinin dışında bulunduğunu ve kağıt kutular içerisine konarak binada muhafaza edilmeye başlandığını ancak kısa bir süre önce bazı kişilerin binaya girerek kemikleri dağıttığını yazdı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kayıpların akıbetini belirlemek için yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde birkaç yıl önce tespit edilen 200 kişiye ait kemik kalıntılarının Güney Kıbrıs’ta “Ay.Nikolau” Mezarlığında ölü kemiklerinin saklandığı binada bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi kayıplara ait kemiklerin mezarlığın batı çitlerinin dışında bulunduğunu ve kağıt kutular içerisine konarak binada muhafaza edilmeye başlandığını ancak kısa bir süre önce bazı kişilerin binaya girerek kemikleri dağıttığını yazdı.

Habere göre Limsol Metropolitliği adına konu hakkında “Sigma” kanalına açıklama yapan Stavros Olimpos, söz konusu binanın 1974’te faaliyetlerini durdurduğunu, kemiklerin ise DNA yöntemi ile kimlik tespiti yapılmayan, kimse tarafından aranmayan kişilere ait olduğunu söyledi.