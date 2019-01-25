  • BIST 101.865
  • Altın 217,727
  • Dolar 5,2635
  • Euro 5,9729
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Aydındağ: “Herkes burayı gelip görmeli”

» »
Girne UBP İlçe Yönetimi ve Gençlik Kolları ve Girne Belediyesi Ķöpek Barınağı’nı ziyaret ederek, mama bağışında bulundu.
Aydındağ: “Herkes burayı gelip görmeli”

Girne UBP İlçe Yönetimi ve Gençlik Kolları ve Girne Belediyesi Ķöpek Barınağı’nı ziyaret ederek, mama bağışında bulundu.
Heyet, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’den barınak hakkında bilgi aldı. Güngördü, Girne UBP İlçe Yönetimi ve Gençlik Kolları ve ile birlikte barınağı dolaştı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ilçe yönetimi ve gençlik kollarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işbirliklerinin her zaman sürmesini diledi.
Güngördü, “Satın alma sahiplen” kampanyasıyla barınaktaki köpeklerin sahiplendirilmesi için çalışma yaptıklarını, barınakta 44 köpekten şu anda 18 köpek kalmasının bu konuda halkın duyarlılığı ve yaptıkları çalışmaların sonucu olduğunu belirtti.
Güngördü, “Önemli olan barınakta çok köpeğe bakmak değil. Mevcut köpeklere iyi bakmak, onları korumaktır.” diye konuşarak, Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Veterinerler Birliği ile imzalanan protokol sonucunda 250 sokak köpeğinin kısırlaştırılarak, çip takılıp kayıt altına alındığına işaret etti.
 

AYDINDAĞ: “HERKES BURAYI GELİP GÖRMELİ”

UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, ameliyathanesinden kafeteryasına, mutfağından çocuk oyun parkına tam teşekküllü barınağı çok beğendiklerini belirtti. Özbekoğlu, Girne Belediye Başkanı ve belediye çalışanlarını sokak hayvanlarına sağladıkları bu hizmetlerden dolayı ve duyarlılıkları için teşekkür etti.
Girne UBP Gençlik Kolları Başkanı Yağmur Aydındağ, zaman zaman Girne’deki sokak köpekleri konusunda bazı insanların yaptıkları eleştirileri dikkate alarak barınağı ziyaret etmek istediklerini belirtti. Aydındağ, temiz ve oldukça modern bir barınak ile karşılaştıklarını, burayı görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, herkesin barınağı gelip görmesi gerektiğini ifade etti.
Aydındağ, 250’nin üzerinde köpeği kısırlaştırmasının da çok önemli bir çalışma olduğunu dile getirerek, Girne Belediye Başkanı ve çalışanlarını tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydındağ: “Herkes burayı gelip görmeli”25 Ocak 2019 Cuma 13:40
  • Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul etti25 Ocak 2019 Cuma 13:30
  • Lefkoşa’da trafiğe kapalı yol!25 Ocak 2019 Cuma 13:15
  • Sancar: “Darbenin her türlüsüne karşıyız”25 Ocak 2019 Cuma 12:35
  • 'Özyiğit’in, iş yapmamasını açıklamak mümkün değil'25 Ocak 2019 Cuma 12:30
  • 4 sendikadan hükümete 11 Şubat’a kadar süre25 Ocak 2019 Cuma 12:20
  • YÖDAK, yükseköğretim yeterlikler çerçevesi oluşturulduğunu açıkladı25 Ocak 2019 Cuma 12:10
  • Kıb-Tek yetkilileri kurumu ziyaret eden YDP Başkanı Arıklı ile görüştü25 Ocak 2019 Cuma 12:05
  • Güngördü: Yapılan öneri bizi heycanlandırdı25 Ocak 2019 Cuma 12:00
  • Altyapı çalışmaları tamamlanan merkeze alınacak 4 personel için münhal ilan edildi25 Ocak 2019 Cuma 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti