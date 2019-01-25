Aydındağ: “Herkes burayı gelip görmeli”

Girne UBP İlçe Yönetimi ve Gençlik Kolları ve Girne Belediyesi Ķöpek Barınağı’nı ziyaret ederek, mama bağışında bulundu.

Heyet, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’den barınak hakkında bilgi aldı. Güngördü, Girne UBP İlçe Yönetimi ve Gençlik Kolları ve ile birlikte barınağı dolaştı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ilçe yönetimi ve gençlik kollarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işbirliklerinin her zaman sürmesini diledi.

Güngördü, “Satın alma sahiplen” kampanyasıyla barınaktaki köpeklerin sahiplendirilmesi için çalışma yaptıklarını, barınakta 44 köpekten şu anda 18 köpek kalmasının bu konuda halkın duyarlılığı ve yaptıkları çalışmaların sonucu olduğunu belirtti.

Güngördü, “Önemli olan barınakta çok köpeğe bakmak değil. Mevcut köpeklere iyi bakmak, onları korumaktır.” diye konuşarak, Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Veterinerler Birliği ile imzalanan protokol sonucunda 250 sokak köpeğinin kısırlaştırılarak, çip takılıp kayıt altına alındığına işaret etti.