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Azerbaycan Kültürü İkinci Kez Farklı Fırçalardan Sergileniyor…

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Azerbaycanlı 9 ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 45 eserin sergileneceği “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Başkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesinde açılacak.
Azerbaycan Kültürü İkinci Kez Farklı Fırçalardan Sergileniyor…

Azerbaycanlı 9 ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 45 eserin sergileneceği “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” Ulusal Birlik Partisi Başkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesinde açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Azerbaycanlı ressamların yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan eserlerin sergileneceği “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi”nin açılışı, 15 Mart 2019 Cuma günü, saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

En önemli eserleri arasında Taş sanatı bulunan Azerbaycan sanatının doğası gibi renkli, dolgun ve zengin eserlerin sergileneceği sergi, hafta içi 09.00-12.00 saatleri arasında izlenebilecek.  Azerbaycan halkının sanatsal düşünce ve yaratıcılığında, ülkenin güzel doğası, iklimi ve doğal kaynaklarının zengiliğinin büyük etkileri ön plana çıkıyor. Azerbaycanlılar çoğunluğu dekoratif ve uygulamalı olarak zengin ve özgün bir kültür  sanatı yaratarak bunları eserlerine yansıtmışlardır.

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