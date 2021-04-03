Azerbaycan'da nüfusun yüzde 80'inin aşılanması hedefleniyor

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı, ülke nüfusunun yüzde 80'ini aşılamayı hedeflediklerini, 8 milyon insanı aşılayacak 16 milyon doz aşı için anlaşmalar imzaladıklarını söyledi.

Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı, ülkedeki aşılanma sürecini AA muhabirine değerlendirdi.

Azerbaycan'ın, eski Sovyet cumhuriyetleri içerisinde aşılamaya en erken başlayan ülkelerden biri olduğunu belirten Bayramlı, 18 Ocak'ta başladıkları aşılama sürecini başarılı şekilde yürüttüklerini dile getirdi.

Bayramlı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Sinovac aşısının Türkiye'deki distribütörü üzerinden hem Çin'deki diğer üreticiler hem de diğer ülkelerden aşı temini için hususi gayretler sarf ettiğini anlattı.

Aşılama sürecinin Bakü'deki tüm poliklinikler ve bölgelerdeki 90 noktada yapıldığını bildiren Bayramlı, bugüne kadar 800 bin doz aşı uygulandığını kaydetti.

Bayramlı, Sinovac'ın yanı sıra AsstraZeneca ile Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında Pfizer aşısını da elde edecekleri bilgisini verdi.

Sürece sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başladıklarını, ardından 65 yaş, daha sonra 60 yaş üzeri vatandaşların aşılandığını ifade eden Bayramlı, şöyle devam etti:

"Şu an 40 yaş üzerine inmiş durumdayız. Bu süreç çok hızla devam ettiriliyor. Süreç dijital ortamda kayıt altına alınıyor. Ülkemiz en başarılı aşı uygulayan ülkelerden biri. Hedefimiz ülke nüfusunun yüzde 80'ini aşılamak. 8 milyon insanımızı aşılayacak 16 milyon doz aşı için anlaşmalar imzalandı. Bu da salgının sonlandırılabilmesi için önemli bir rakam. Yaz aylarına kadar aşılama sürecini başarılı şekilde bitireceğimizi düşünüyoruz."

Bayramlı, aşı yaptıranlardan çok az kısmının Kovid-19'a yakalandığını fakat bu kişilerin hastalığı çok hafif geçirdiğini ve bu grupta hiçbir ağır vakaya rastlamadıklarını sözlerine ekledi.