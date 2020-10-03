Azerbaycan'dan Ermenistan'a 1.2 milyar dolarlık imha!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda ilk 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1.2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6'ncı gününde başarıyla devam ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan'a büyük darbe vurulduğu açıklandı.

İLK 5 GÜNÜN MADDİ BİLANÇOSU MİLYAR DOLAR

DHA'da yer alan habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda ilk 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1.2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

BU MEBLAĞ, ERMENİSTAN'DA SAVUNMAYA AĞIRDIĞI BÜTÇE

Azerbaycan Maliye Bakanlığı'na göre 2020 yılında devlet bütçesindeki askeri harcama miktarı yaklaşık 634 milyon dolar. Global FirePower askeri-analitik merkezine göre Ermenistan'ın toplam askeri bütçesi 1.385 milyar dolar olduğu kaydedildi.

İMHA EDİLEN TANK VE ZIRHLI ARAÇ 230 OLDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yeni üsler kurularak Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, 27 Eylül´den 2 Ekim´e kadar imha edilmiş askeri teçhizat listesinde; 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu bataryası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve bir adet S-300 uçaksavar füzesi sisteminin yer aldığını belirtti.