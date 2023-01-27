Azerbaycan’ın Tahran elçiliğine saldırı: Ölenler var

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran’daki büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiğini, bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırganın otomatik silahla elçilik binasına ateş açtığı belirtildi.
Ölen kişinin elçilikteki güvenlik ekibinin başındaki Orhan Asgarov olduğu açıklandı. Olayda iki kişi yaralanırken saldırganın yakalandığı kaydedildi.
Olay yerinde incelemeler sürerken soruşturma başlatıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.