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Azerbaycan’ın Tahran elçiliğine saldırı: Ölenler var

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Azerbaycan, Tahran'daki büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Azerbaycan’ın Tahran elçiliğine saldırı: Ölenler var

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran’daki büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiğini, bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırganın otomatik silahla elçilik binasına ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan medyası yaşamını yitiren kişinin ismini açıkladı.

Ölen kişinin elçilikteki güvenlik ekibinin başındaki Orhan Asgarov olduğu açıklandı. Olayda iki kişi yaralanırken saldırganın yakalandığı kaydedildi.

Olay yerinde incelemeler sürerken soruşturma başlatıldı.

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