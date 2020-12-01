Babacan'la görüşen TTB Başkanı Fincancı: Günlük vaka sayısı 60 bin civarında; salgın değil algı yönetimi var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ile düzenlediği basın toplantısında, "Hazinenin imkanları, yedek akçesi tüketilmiş bir durumda olduğu için esnafa doğrudan destek yapılmıyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ile düzenlediği basın toplantısında, "Hazinenin imkanları, yedek akçesi tüketilmiş bir durumda olduğu için esnafa doğrudan destek yapılmıyor. Hükümete çağrımız muhalefeti, meslek örgütleri bu ülkenin iyiliğini istiyor. Omuz omuza çalışmalıyız" dedi. TTB Başkanı Financı ise, "Biz tam kapanma önerdik iki hafta önce, insanların gelir kayıpları giderilerek kapanmalı. Şu an günlük vaka sayısı 60 bin civarında, yani açıklananın iki katı. Türkiye salgınla baş edememiştir. Salgın yönetimi değil algı yönetimi vardır" diye konuştu.

DEVA lideri Babacan ile sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri bir araya geldi. Toplantının ardından Babacan ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ortak basın toplantısı düzenledi.

Şebnem Korur Fincancı, günlük paylaşılan verilerle ilgili kuşkular olduğunu belirterek, "Hasta sayısı ile zatürre rakamlarını kıyaslayınca rakamların vahimliğini görüyoruz. Acillerde yoğun bakım yatağı kalmadı. İnsanlar sağlık hizmetine ulaşamaz geldi. Şu an günlük vaka sayısı 60 bin civarında, yani açıklananın iki katı. Türkiye salgınla baş edememiştir. Salgın yönetimi değil algı yönetimi vardır" diye konuştu.