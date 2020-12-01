  • BIST 1.325
  • Altın 456,496
  • Dolar 7,8499
  • Euro 9,4493
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

Babacan'la görüşen TTB Başkanı Fincancı: Günlük vaka sayısı 60 bin civarında; salgın değil algı yönetimi var

»
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ile düzenlediği basın toplantısında, "Hazinenin imkanları, yedek akçesi tüketilmiş bir durumda olduğu için esnafa doğrudan destek yapılmıyor.
Babacan'la görüşen TTB Başkanı Fincancı: Günlük vaka sayısı 60 bin civarında; salgın değil algı yönetimi var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ile düzenlediği basın toplantısında, "Hazinenin imkanları, yedek akçesi tüketilmiş bir durumda olduğu için esnafa doğrudan destek yapılmıyor. Hükümete çağrımız muhalefeti, meslek örgütleri bu ülkenin iyiliğini istiyor. Omuz omuza çalışmalıyız" dedi. TTB Başkanı Financı ise, "Biz tam kapanma önerdik iki hafta önce, insanların gelir kayıpları giderilerek kapanmalı. Şu an günlük vaka sayısı 60 bin civarında, yani açıklananın iki katı. Türkiye salgınla baş edememiştir. Salgın yönetimi değil algı yönetimi vardır" diye konuştu. 

DEVA lideri Babacan ile sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri bir araya geldi. Toplantının ardından Babacan ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ortak basın toplantısı düzenledi. 

Şebnem Korur Fincancı, günlük paylaşılan verilerle ilgili kuşkular olduğunu belirterek, "Hasta sayısı ile zatürre rakamlarını kıyaslayınca rakamların vahimliğini görüyoruz. Acillerde yoğun bakım yatağı kalmadı. İnsanlar sağlık hizmetine ulaşamaz geldi. Şu an günlük vaka sayısı 60 bin civarında, yani açıklananın iki katı. Türkiye salgınla baş edememiştir. Salgın yönetimi değil algı yönetimi vardır" diye konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekrem İmamoğlu’na suikast son anda önlendi01 Aralık 2020 Salı 20:58
  • Kılıçdaroğlu:"Türkiye'nin önünde bir takoz var, o takozun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. ''01 Aralık 2020 Salı 20:18
  • HDP Eş Genel Başkanı Sancar: "Her adımımızı polis kameralarıyla izliyorlar; bize selam verenleri kaydediyorlar"01 Aralık 2020 Salı 19:30
  • Türkiye’de 190 can kaybı, 30 bin 110 yeni vaka01 Aralık 2020 Salı 19:28
  • Öğretim görevlisi ile öğrenci arasında yaşanan diyalog gündem oldu: "Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok"01 Aralık 2020 Salı 19:17
  • Türkiye'de aşı yapılmaya başlanıyor01 Aralık 2020 Salı 17:54
  • ÖSYM Aralık Ayındaki Sınavları Erteledi01 Aralık 2020 Salı 16:46
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bırak gevezeliği, orduya kumpas kuran bir başbakansın sen!01 Aralık 2020 Salı 15:05
  • Fransa-Türkiye İlişkilerinde Dağlık Karabağ Gerginliği01 Aralık 2020 Salı 14:24
  • Meral Akşener’den net 3 bin lira asgari ücret önerisi01 Aralık 2020 Salı 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti