Bafra'da Kavga, Rahatsızlık ve Sarhoşluk Olayı

01 Ekim 2024 tarihinde, saat 22:00 civarında, Bafra’da Mehmetçik Belediyesi’ne ait plaj yolu üzerinde meydana gelen kavga ve rahatsızlık olayı dikkat çekti. Olayda, alkollü içki etkisi altında olan iki grup arasında tartışma yaşandı. İlk grup, A.Ç. (E-22), Z.T. (E-21) ve D.U. (E-22), 67 mlgr alkollü içki tesiri altındayken, karşı tarafta ise A.C.K. (E-24), 189 mlgr, M.S. (E-24), 181 mlgr ve D.A. (E-20), 127 mlgr alkollü içki tesiri altındaydı.

Bu iki grup arasında, alkolün etkisiyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar, birbirlerinin vücutlarının çeşitli bölgelerine rastgele elleri ve ayaklarıyla vurarak kavga etmeye başladı. Ayrıca, makul bir mazeret olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız ettiler.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, polis ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu ve bahse konu şahıslar tutuklandı. Sarhoşluk ve kavga gibi kamu düzenini bozan bu tür olayların üzerine güvenlik güçleri hızlıca müdahale etmiş olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Bu tür olaylar, özellikle alkollü içki kullanımının etkisiyle, kamu düzenini bozan davranışların nasıl hızla kontrolden çıkabileceğini göstermektedir.