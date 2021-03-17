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Bağımsızlık Yolu'ndan Politik Teorik Dergi "Özne" Yayın Hayatına başladı

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Bağımsızlık Yolu’ndan yazılı bir açıklama ile mevsimlik olarak “Özne” ismi ile bir politik teorik dergi çıkarmaya başladığını duyurdu.
Bağımsızlık Yolu'ndan Politik Teorik Dergi "Özne" Yayın Hayatına başladı

Bağımsızlık Yolu’ndan yazılı bir açıklama ile mevsimlik olarak “Özne” ismi ile bir politik teorik dergi çıkarmaya başladığını duyurdu. İlk dosya konusu olarak postmodernizmi belirleyen dergi içerisinde parti üyeleri tarafından yazılan yazıların yanı sıra, yuvarlak masa toplantısı tartışma çözümlemeleri, seçkin marksist yazarların Özne Dergisi için özel olarak çevirilmiş makaleleri ve farklı sosyalist portreler yer alıyor:

Partiden yapılan açıklamanın tam metni:

Bağımsızlık Yolu olarak hazırladığımız politik teorik dergi Özne’nin ilk sayısı çıktı. Birinci sayıda dosya konusu “postmodernizm” olan Özne’de, parti üyeleri tarafından yazılmış yazılarla birlikte, dergi için özel olarak tercümesi yapılmış makaleler de yer alıyor.

Bir yenilik olarak gerçekleştirilen yuvarlak masa söyleşileri de siyasal tartışma ortamımızı zenginleştirecek nitelikte ve tarzda. Bunlarla birlikte farklı sosyalist portrelerle ilgili yazılar ve çeşitli kitap tanıtımları da Özne’nin sayfaları arasında yer alıyor.

Dergiye BY parti merkezinden, Khora Kitap Cafe şubelerinden, seçkin kitapçılardan ve 0542 889 08 10 nolu telefonu arayarak ulaşabilirsiniz.

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