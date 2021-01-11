Bahçede kuyu kazarken havan mermisi buldular: İmha edildi

Aydın’daki bir evin bahçesinde Kurtuluş Savaşı’na ait olduğu düşünülen patlamamış havan mermisi buldu.

İzmir’de yaşayan mimar Ozan Demirbaş, Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kuyucular Mahallesi’ndeki evinin ceviz bahçesinde yaptığı bakımın ardından yanında çalışan işçilerle tandır kuyusu kazmaya başladı.

Yaklaşık 2 metre derinliğe geldiklerinde toprağın içinde sert bir cisim olduğunu fark eden işçiler, elle kazmaya devam etti. Sert cismin havan topu mermisi olduğunu anlaşıldı. Kuyudan çıkarılarak muhafaza altına alındı.

Demirbaş, mermiyi güvenli bir yere koyduktan sonra jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak havan topu mermisi üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından havan topu mermisi kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Demirbaş şunları söyledi: “Ceviz bahçemde işçiler ile birlikte tandır kuyusu kazdığım sırada 1922 yılından, Büyük Taarruz’dan kalma olduğu tahmin edilen patlamamış havan mermisi bulduk. Bunun üzerine jandarmayı çağırdık. Yaklaşık 100 yıllık patlamamış havan mermisini jandarma yerinde imha etti. Enteresan bir olay yaşadık.”