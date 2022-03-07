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Bakan Oğuz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

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Bakan Oğuz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı
Bakan Oğuz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Ülkemizde her alanda özveriyle çalışan kadınlarımız, elde ettikleri başarılarla toplum yaşamının gelişimine büyük katkı koymaktadır.

Kadınlarımızın çalışma yaşamında fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklere kavuşması, eğitim ve istihdam olanaklarından yararlanabilmesi, ekonomik hayatta daha görünür olması, yönetim ve karar alma mekanizmalarında çok daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum.

Kadınlarımızın yaşamın her alanına emeği, düşünceleri ve yöneticiliği ile katkı koyması, toplumsal demokrasinin gelişmesi için elzemdir.

Üretici kadınlarımızın, tarım ve hayvancılık sektöründe, tarımsal sanayide daha aktif biçimde yer almaları, ülke üretimine olumlu bir ivme katacaktır. Bu vesileyle, üretici kadın girişimcilerimizi Bakanlık olarak her zaman desteklediğimizi ve desteklemeye devam edeceğimizi hatırlatmak isterim.

Kadının ekonomik özgürlüğünün arttığı, haklarının kısıtlanmadığı, kadına yönelik her türlü şiddetin ve ayrımcılığın sonlandığı günlerin yakın olması temennisiyle, emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.

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