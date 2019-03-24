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Bakan Turhan: Türkiye'den korkmaya başladılar

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Şimdi güçlü bir Türkiye var. Biz yurt içindeki tehditlere karşı, terör tehditlerine karşı, yurt dışından gelecek tehditlere karşı kendi ürettiğimiz silahlarla mücadele ederek başarılı olduk .
Bakan Turhan: Türkiye'den korkmaya başladılar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Şimdi güçlü bir Türkiye var. Biz yurt içindeki tehditlere karşı, terör tehditlerine karşı, yurt dışından gelecek tehditlere karşı kendi ürettiğimiz silahlarla mücadele ederek başarılı olduk ve bu birilerine korku salmaya başladı. Türkiye'den korkmaya başladılar" dedi.

Bakan Turhan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret eden Turhan, demokrasilerde hizmet etmenin başka bir yolunun da siyaset olduğunu söyledi. Turhan, "Bizler de bu ülkede AK Parti olarak siyaset sahnesine çıktığımız günden beri çok şükür milletimiz bize güvendi, inandı, yetkiyi verdi, biz de bu yolda ülkemize, milletimize, insanımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

 

Turhan, yerel seçimlerin önemini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bu seçim yerel seçim olmakla beraber, seçimin sonuçlarının yorumlanmasının hepiniz biliyorsunuz ki farklı boyutları var. Şu anda dünyanın içinde bulunduğu konjonktürde, Türkiye'nin çevresinde yanan ateş çemberi içinde bizim ülkemize diz çöktürmek isteyenler, bizim ülkemizdeki istikrarı bozmak isteyenler, geçmişte bu ülkenin, milletin sırtından bedava geçinme siyasetiyle yanıp tutuşanlar ve onların yurt dışındaki iş birlikçileri karşımızda bir ittifak kurdular. Biz 14 seçimdir Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'ye bir zeval getirmedik, ne metal yorgunluğu, ne iktidar yorgunluğu… gittikçe artan bir performans, millet de buna inanmış, direnmiş her seçimde iktidar yapmış. Şimdi biz bunu, nasıl olur da AK Parti'yi, onun liderinin milletin gözündeki itibarını düşürürüz, bununla ilgili her türlü ittifakların adı altında şer odaklarıyla yurt içinde ve yurt dışındaki şer odaklarıyla beraber çalışıyorlar ama benim milletim ve insanım bunları görüyor."

'ERDOĞAN'I DÜNYADA KENDİLERİNE HEDEF OLARAK GÖRDÜLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı mitinglerin birçoğuna katıldığını belirten Turhan, şunları ifade etti: "Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de mitingler yaptık. Allah nasip ederse pazartesi günü Doğu Anadolu'da Ağrı, Muş, Bitlis ve Van mitinglerini yapacağız. Gittiğimiz mitinglerde daha önceki seçimlerde dükkanlar kapatılırdı, insanlar, bizim siyasi parti konvoyumuza bakmaktan korkardı, çekinirdi. Rabbim'e çok şükür Şırnak'ta miting yaptık, bütün balkonlarda Türk bayrağı vardı. Hakkari'de miting yaptık bütün sokaklarda Türk bayrağı dalgalanıyordu. Bu nasıl oldu? Bizim daha önce içimizdeki hainler oralarda terörle mücadele yapmıyorlardı. Devletimizin adamı yapmıyordu. Gidip dağları taşları bombalıyorlardı. Zaten İHA'lar, SİHA'lar yanlış nokta hedef gösteriyorlardı. Şimdi güçlü bir Türkiye var. Savunma malzemelerini, teçhizatını, silahını, her türlü makinesini, malzemesini yüzde 70'ini üreten bir Türkiye var ve biz yurt içindeki tehditlere karşı, terör tehditlerine karşı, yurt dışından gelecek tehditlere karşı kendi ürettiğimiz silahlarla mücadele ederek başarılı olduk ve bu birilerine korku salmaya başladı. Türkiye'den korkmaya başladılar."

 

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