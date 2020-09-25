Bakanlıktan Lefkoşa-Girne anayolu açıklaması

Bakanlıktan gelen açıklama şu şekilde:

Lefkoşa-Girne Anayolu Boğazköy mevkinde menfez köprü yapımına başlandı. Özellikle yapılaşmanın artması ile birlikte bir süredir ciddi sorun olan altyapı drenaj eksikliği, bu bölgenin her aşırı yağış döneminde etkilenmesine, zaman zaman da trafik akışının kesilmesine yol açıyordu.

Anayol üzerindeki menfez köprü çalışmaları sonucunda,bölgede kangrenleşen sorunlar çözüme kavuşmuş olacak. Menfez köprü yapımının, hava koşullarının el vermesi halinde üç ay sürmesi beklenirken, bu süre zarfında yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

Buna ek olarak Lefkoşa-Girne Anayolunda uygulanan proje bağlamında, orta refüj beton korkuluk yapım çalışmaları için kullanılacak beton bariyer üretimi de başladı. Üretimi tamamlanan bariyerlerin orta refüje konulması çalışması önümüzdeki hafta başlayacak.