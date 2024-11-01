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Balalan’da Balıkçı Teknesinden Akü Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı

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20 Ekim 2024 tarihinde, Balalan'da Balıkçı Barınağı’nda demirli bir balıkçı teknesinde hırsızlık olayı meydana geldi. Kimliği açıklanmayan bir şahsa ait balıkçı teknesinde bulunan 105 amperlik akü, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından
Balalan’da Balıkçı Teknesinden Akü Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı

20 Ekim 2024 tarihinde, Balalan'da Balıkçı Barınağı’nda demirli bir balıkçı teknesinde hırsızlık olayı meydana geldi. Kimliği açıklanmayan bir şahsa ait balıkçı teknesinde bulunan 105 amperlik akü, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Polis, ihbar üzerine olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, olayda zanlı olarak değerlendirilen H.T. (E-40) tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlının sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldüğü, ve hırsızlıkla ilgili delillerin değerlendirilmekte olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, zanlının suçla bağlantısının kesinleşmesi durumunda yargı sürecine dahil edileceği bildirildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayla ilgili daha fazla detayın kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

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