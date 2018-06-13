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Baraka Kültür Merkezi tarafından gerçekleştirilen yaz kurslarında gönüllü eğitmen olmak ister misiniz?

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Baraka Kültür Merkezi tarafından gerçekleştirilen yaz kurslarında gönüllü eğitmen olmak ister misiniz?
Baraka Kültür Merkezi tarafından gerçekleştirilen yaz kurslarında gönüllü eğitmen olmak ister misiniz?

Baraka Kültür Merkezi, bu yıl 6. kez ilkokul çocuklarına yönelik yaz kursları düzenliyor. “Okumuş insan halkının yanındadır” sloganıyla ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilen kurslar, son yıllarda gönüllü eğitmenlerin de katkısı ile gelişerek daha fazla çocuğa daha geniş kapsamlı seminer ve eğitimlerle ulaşıyor. Üniversite öğrencileri, fotoğrafçılar, spor ve dans eğitmenleri, ilkokul öğretmenleri, sanatçılar, antropolog ve arkeologlar gibi farklı uzmanlıkları olan kişilerden oluşan gönüllü eğitmenlere, bu yıl yenilerinin de eklenmesi düşüncesiyle dernekten yapılan çağrı şöyle:

Baraka Kültür Merkezi tarafından gerçekleştirilen yaz kurslarında gönüllü eğitmen olmak ister misiniz?

6 yıldır her yaz ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilen kurslar son yıllarda gönüllü eğitmenlerin katkısı ile daha da anlamlı bir hal aldı. Geçtiğimiz senelerde tiyatro, müzik, İngilizce, halk dansları, latin dans, evrim, satranç gibi birçok konuda çeşitli kurslar düzenleyen Baraka Yaz Kurslarının gönüllü eğitmen ordusuna katılmak ister misiniz?

Gönüllü eğitmen olmak isteyen dostlarımız 27 Haziran'a kadar 0548 852 51 50 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler.

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