Baraka Kültür Merkezi’nden Sosyal Mesafeli Açık Hava Sineması

Baraka’da Dünya Çevre Günü dolayısıyla “Entelköy Efeköye Karşı” filmi gösterilecek.
“Sinemaya Seyirci Kalma” sloganıyla yıllardır gerçekleştirdiği ücretsiz “İzle-Tartış” etkinliği çerçevesinde derneğin dezenfekte edilen lokalinde yer alacak film gösterimi 20.00’de başlayacak.
Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre sosyal mesafenin gözetileceği açık hava etkinliği, Dünya Çevre Günü ile ilgili bir sunumla başlayacak ve filmin ardından söyleşi gerçekleştirilecek.
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