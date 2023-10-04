Baraka’dan Hunili Basın Açıklaması: “Bizi Siz Delirttiniz!”

Baraka Kültür Merkezi Yönetim Kurulu ve bazı üyeleri Başbakanlık önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Erhan Arıklı’nın halka “ruh hastası” şeklinde hakaret etmesi ve hükümetin gerek eğitim, gerek çalışma yaşamı gerekse diğer tüm konulardaki, halkı çileden çıkaran söylem ve uygulamalarına tepki olarak yapılan basın açıklamasında, eylemciler kafalarına huni takarak halkın nasıl delirtildiğini anlattılar.

Baraka Kültür Merkezi Başkanı Mustafa Batak, yaptığı konuşmada “Bu kadar kısa sürede bu kadar ruh hastasını nasıl yetiştirmişiz, diye merak etmiş Erhan Arıklı. Madem merak ediyorsunuz anlatalım öyleyse, bu kafamızdaki hunilerin hepsi sizin sayenizde!” sözlerine yer vererek hükümeti işaret etti. Açıklamada, öğretmenlerin yasal hakkını sadaka verir gibi duyurup, üstü paralı görsellerle süsleyen Maliye Bakanı’nın; kendisine yöneltilen eleştirilere “ruh hastası” yanıtı veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın; bilimsellikten uzak, gerici içeriklerle doldurulan kitapları destekleyen Eğitim Bakanı’nın; çalışma yaşamında yaşanan sömürüye karşı üç maymunu oynayan Çalışma Bakanı’nın, halkın akıl ve ruh sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.

Kadın cinayetlerinin de dile getirildiği basın açıklamasında “şiddet mağduru kadınların sığınabileceği kadın sığınma evleri ve şiddet önleme merkezleri açmadığınız, dosya açmamak için diretip dayakçı özne ile şiddet mağdurunu barıştırmayı kendine misyon edinmiş polis yüzünden karanlığa hapsolmuş ve yitirdiğimiz kız kardeşlerimiz için delirdik.” sözlerine yer verildi.

Baraka, ekonominin frenleri patlamış kamyon misali uçurumdan aşağıya yuvarlandığını ve zamlar karşısında eriyen maaşlara hükümetin hiçbir çare üretmezken sermaye kesimlerine teşvik ve imtiyazlar sağladığını belirtti.

Okunan açıklamada “Toplu taşımaya yatırım yapmayıp bu küçük ada yarısını hem trafik kaosuna hem de akaryakıt ve oto galeri sermayesine mahkûm edip, el yakan araç ve yakıt ücretlerine neden olduğunuz için delirdik.” ifadeleri de yer aldı.