Baraka’nın Sun-İzle-Tartış Etkinliğinde “Nasipse Adayız” Gösterilecek

Baraka Kültür Merkezi, Sun-İzle-Tartış etkinliği, pandemi tedbirleri nedeni ile verilen kısa aranın ardından “Nasipse Adayız” filmiyle devam edecek.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumartesi akşamı 20.00’de Baraka lokalinde, açık havada gerçekleşecek etkinlikte katılımcılar Ercan Kesal’ın ödüllü filmi Nasipse Adayız’ı izleyecek.

Bir adayın gözünden siyasetin farklı yüzünü, yapılan pazarlıkları, politik stratejileri ve insanın karanlık yüzünü gerçekçi olarak gösteren filmin yönetmeni Ercan Kesal’ın doktor kimliğinin yanı sıra, dizilerde veya uzun metraj filmlerde de rol aldığı; aynı zamanda senaryo ve kitap yazarlığı da yaptığı belirtildi.