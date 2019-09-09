Barış Akademisyenleri davalarında 9 kişi beraat etti

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladıkları için yargılanan Barış Akademisyenleri davasında Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının ardından 6 Eylül'de araştırma görevlisi Özlem Şendiz beraat etmişti. Bugün de beraat kararları Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden ve İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nden geldi

Diyarbakır'da bildiriyi imzaladıkları için "örgüt propagandası" suçundan yargılanan Fikret Uyar, Süleyman Kızıl ve Murat Biricik beraat etti.

Mütalaada, Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alındığında, söz konusu bildiri için Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2'de belirtilen propaganda suçunun şartlarının oluşmadığı kaydedilerek Kızıl ve Uyar'ın beraati istendi.

Barış Akademisyenleri Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılanan 6 kişi beraat etti. Açıklamada şunlar söylendi:

"Biraz önce İstanbul 28. ACM’nin de beş hocamızın ve bir destekçimizin davasında açık duruşma görmeden dosya üzerinden beraat kararı verdiğini öğrendik."

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiri nedeniyle mesleklerinden ihraç edilen, haklarında disiplin cezaları verilen, “terör örgütü propagandası” suçundan dava açılarak hapse mahkûm edilen ve bazıları cezaevine konulan akademisyenlerin bireysel başvurusunu karara bağlamıştı. AYM, 1128 imzayla açıklanan bildirinin ardından gelişen yaptırım sürecine maruz kalan akademisyenlerin bir bölümünün yaptığı başvuruyu ele aldığı toplantıda 'hak ihlali' kararı vermişti. Oylamada 8'e 8 sonuç çıkması üzerine, eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edildiği için, hükümde AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın 'hak ihlali' kararı tayin edici olmuştu.