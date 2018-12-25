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Başbakan Erhürman hastaneden tabrucu edildi

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Başbakan Erhürman Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden taburcu edildi.
Başbakan Erhürman hastaneden tabrucu edildi

Başbakan Erhürman Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden taburcu edildi.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı BRT muhabirine yaptığı açıklamada, Erhürman’ın tabrucu edildiğini ve evinde istiracahat edeceği belirtildi.

Başbakan Erhürman dün akşam rahatsızlanarak, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitmişti ve tedavi altına alınmıştı.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah doktorların yapmış olduğu konsültasyon sonrasında herhangi bir risk oluşmaması adına Başbakan Tufan Erhürman’a anjiyo yapılmıştı.

Yapılan anjiyo sonrasında Başbakan Tufan Erhürman’ın damarlarında herhangi bir tıkanıklık tespit edilmediği ve sonuçların olumlu çıktığı açıklandı.

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