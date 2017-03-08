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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: 7 seçim kaybetmişsin hâlâ tek adamsın

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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: 7 seçim kaybetmişsin hâlâ tek adamsın
Osmangazi Köprüsü'nü yapıyoruz, 'hayır' diyorlar ama ilk onlar geçiyor

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu " 7 seçim kaybetmişsin hâlâ tek adamsın" sözleriyle eleştirdi.

İzmir'de konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Osmangazi Köprüsü'nü yapıyoruz, 'Hayır' diyorlar, denizin altından trenleri geçiriyoruz, Marmaray'ı yapıyoruz ona da 'Hayır' diyoruz. Ama bitince en önce onlar geçtiler, bunların huyu böyle. Hayır, hayır, hayır. Bittikten sonra bakarsınız kimseye sıra vermezler. Güzel şeyler 'Evet' demekle başlar. Hayırdan hayır gelmez, 'Hayır' soğuktur. Evlenirken ne diyorsunuz 'Evet'. 'Hadi yemeğe gidelim' diyorsunuz, "Evet". Evet, güzeldir. Evet hayırlıdır.

Şehir hastanelerini bir bir tamamladık. İzmir, Mersin'i açtık, Yozgat'ı açtık. Şimdi Isparta'yı açıyoruz. Birazdan size İzmir'e yaptığımız yatırımlardan bahsedeceğiz. İzmir, çatal yürekli efelerin şehridir. Vatan savunması için ilk kurşunun atıldığı şehir İzmir. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle noktalandığı şehir de İzmir. DP, çok partili hayatın başlangıcı olan Adnan Menderes'in DP'sinin de kurulduğu şehir İzmir. İzmir, ilk uluslararası fuarı açan şehir. İlk futbol maçının yapıldığı şehrin adı da İzmir. İlk Türkiye kupasının, Anadolu takımlarından Altay tarafından alındığı şehir de İzmir. İzmir, 16 Nisan'da bir ilki daha yaşatacak, sandıkları "Evet" oyları ile dolduracak. Farkını Türkiye'ye gösterecek. İzmir'e güveniyorum. 

İzmirli kardeşlerim gereğini yapacaklar. Önce, şu anayasadan biraz daha bahsedelim. Ondan sonra İzmir'i konuşalım. Çünkü bu anayasa artık Türkiye'ye kafi gelmiyor. Bu elbise, bu bedene uymuyor. Gençlik, yeni anayasa istiyor. Hanımefendiler, bugün sizin gününüz. 8 Mart Kadınlar Gününüzü tebrik ediyorum. Kadınlarımız, bazen anamız, bazen bacımız, bazen evladımız, bazen büyükannemiz... Ama kadınlarımız, ilk dünyaya gözünü açtığımız, onların kucaklarında gözümüzü açtığımız kadınlarımız...

Sizler 15 Temmuz'da, sevgili hanımefendiler, Cumhurbaşkanımız meydanlara davet ettiğinde, bu alçak FETÖ örgütüne karşı ülkeyi savunmak için, demokrasiyi kurtarmak için, ay yıldızlı bayrağı göklerden indirmemek için meydanlara koştunuz. O gün meydanlardaki bütün insanların yarısı kadınlardan oluştu. Onun için sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlere çok güveniyoruz.

16 Nisan sizin zaferiniz olacak, buna yürekten inanıyorum sevgili hanımlar. Gençlerimizi tabii ki ihmal etmiyoruz. Gençler, bu anayasa değişikliği en önemli imkanı size getiriyor. 8 milyon genç kardeşimize siyasetin kapılarını açıyoruz. Ana muhalefet buna neden karşı çıkar anlamıyorum. Gençlerin siyasete girmesini kıskanıyor musunuz? Rekabet artacak, siyasete hareket gelecek. 

Biz diyoruz ki; Binali Yıldırım fanidir gelir geçir, Recep Tayyip Erdoğan fanidir, gelip geçer. Bu değişiklik Erdoğan, her doğan içindir. Bugün, bu anayasa miadını doldurdu. Geçmişe baktığınızda bu sistemin istikrar getirmediğini görüyoruz. Türkiye'nin geldiği noktadan geri gitmesini asla istemiyoruz. 2001 krizi, daha önce de söyledim. Ecevit... Ahmet Necdet Sezer... Anayasa kitapçığı fırlatıldı, olanlar oldu. 637 milyar uçup gitti. 14 senedir borç ödüyoruz. Bıraktıkları bu krizin faturasını ödüyoruz. Ama ödedik, hepsini bitirdik Allah'a şükür. Üstüne üstlük büyük projeleri de gerçekleştirdik. 

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