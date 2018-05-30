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SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Başel uyardı:Çocuklarınızı hafta boyunca haberlerden uzak tutun

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Başel uyardı:Çocuklarınızı hafta boyunca haberlerden uzak tutun
Başel uyardı:Çocuklarınızı hafta boyunca haberlerden uzak tutun

Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel, Gönyeli’de yaşanan çocuk cinayetiyle ilgili olarak BRT’ye konuştu…

BRT’de Gün Ortası haber bültenine konuk olan Barış Başel, savaş ve göçün büyük travmalar yarattığını belirterek, Kıbrıs Türk toplumunun da bunun etkilerini yaşadığını söyledi…

Sağlıklı çocuk yetiştirme noktasında çok ciddi sıkıntılar bulunduğunu belirten Başel, şiddetin öğrenilen bir davranış olduğunu anımsattı.

Barış Başel, ailelere, çocuklarını hafta boyunca haberlerden uzak tutmalarını tavsiye ederek, özellikle küçük yaştaki çocukların bu tür olaylardan çok etkileneceğini bu yüzden de haberlerden uzak tutulmaları gerektiğini söyledi…

Başel, sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğunun çocuk olduğunu da anımsatarak, bilinçsizce kullanılan sosyal medyanın çocuklara büyük travmalar yarattığını söyledi…

İnsanların iç dünyasında neler yaşandığının davranışlarını da etkilediğini belirten Başel, sorun yaşayan insanların yardım almaktan çekinmemesi gerektiğini ifade etti…

Başel, fiziksel sağlıkla birlikte ruh sağlığının da önemli olduğunu belirterek, ruh sağlığı hizmetlerinden faydalanmaktan kaçınılmamasını istedi…

Bu tür haberlerde çok detay verilmesinin de yanlış olduğunu anımsatan Başel, çocuklarda büyük travmalara yol açtığını ifade etti…

Başel, ailelere de çağrıda bulundu.

Başel çocukların ailelerin fotokopisi olmadığını, kendi yaşam biçimlerini oluşturacaklarını ve onları ayrı bireyler olarak kabul etmek gerektiğini söyledi…

Barış Başel, sosyal medyadaki nefret söylemlerinin ilerde yaşanabilecek şiddete yönelik olayların habercisi olduğunu vurguladı…

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