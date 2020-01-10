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Basılmamış kitap hakkında yasaklama kararı çıktı

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatıyla ilgili yazdığı kitaplarla adından söz ettiren yazar Ergün Poyraz’ın, henüz yayımlanmamış kitabı hakkında dikkat çeken bir karar verildi.
Basılmamış kitap hakkında yasaklama kararı çıktı

Ergün Poyraz, kişisel Twitter hesabından, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’i ve Ülkerleri kaleme aldığı “Ülkerler-Dost mu Düşman mı” adlı yeni çıkacak kitabını tanıtmış, Poyraz paylaşımında, “NBŞ’li GDO’lu, PALM yağlı ürünlerle üretim yapan, bebe mamalarında bile GDO bulunan; FETÖ sevdalısı Bayrağımıza düşman ÜLKER’leri anlatan kitabım Toplumsal Yayın’dan çıkıyor… Çok yakında kitapçılarda” ifadelerini kullanmıştı.

 

Ergün Poyraz’ın, “Ülkerler” adlı kitabının tanıtımını yapmasının ardından, Murat Ülker ihtiyati tedbir talebiyle mahkemeye başvurdu. Başvuruda, Poyraz’ın Ülkerler ve Murat Ülker hakkında suç teşkil edecek ifadeler kullandığı ve kitabın yasaklanması talebinde bulundu.

TMK’nın 24’üncü ve 25’inci maddeleri ile HMK’nın 389 vd maddelerine dayalı olarak henüz basımı ve yayımı yapılmamış bir eser hakkında ihtiyatı tedbir kararı verilmesin mümkün olmamasına rağmen mahkeme dikkat çeken bir karar verdi.

Kararda; Poyraz’ın, kitabının tanıtımını yaptığı sosyal medya paylaşılmalarında suç teşkil edecek ifadeler kullandığı ve kitabın bazı bölümlerinin yayımlanmasının, dağıtılmasının ve satılmasının tedbiren durdurulduğu belirtildi.

TOPLUMSAL YAYINCILIK’TAN AÇIKLAMA

Toplumsal Yayıncılık söz konusu kararla ilgili basın açıklamasında bulundu. Açıklama şöyle:

Toplumsal Kitap olarak tam da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde br tebrik mesajı almış bulunuyoruz. Mesajın aracısı, adaletin temsilcisi olan bir mahkeme. Mesajı gönderen ise Ülker isimli firmanın sahibi Murat Ülker. Çalışan Gazeteciler Günü’nü Araştırmacı Yazar Ergün Poyraz’ın baskıya göndermediğimiz, henüz editör işlerinin bile tamamlanmadığı yeni çalışmasına; ‘Ülkerler – Dost mu Düşman mı’ kitabını yasaklayarak kutlamayı tercih etmişler.

Bir de demişler ki, ‘tamamını yasaklamadık, sadece bizim istemediğimiz bölümleri kitaptan çıkartın…’ Mahkeme de Murat Ülker’in isteğini kırmamış; Ülker ürünlerinde GDO kullanımından Cargill ile ortaklıklarına, bebek mamalarında kullanılan zararlı ürünlerden Ülker’in nişasta bazlı şeker aşkına kadar onlarca bölümü yasaklama kararı almış. Bu bölümleri çıkarttığımızda kitabı yayınlayabilirmişiz! Halk sağlığını tehdit etmek serbestmiş, gerçekleri yazıp halkı uyarmak ‘kişilik haklarına saldırı’ymış. Ülker Ailesi o kadar öngörülüymüş ki, daha ne yazıldığına bakmadan ‘kişilik haklarına saldırı’yı sezmişler ve yayınevinin kapısına polisle birlikte dayandılar bugün. Tabii Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlamak için. Hatta ödül olarak da ‘haciz tutanağı’ imzalattılar.

Toplumsal Yayın Grubu ve Toplumsal Kitap olarak, baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğimizi, halkın bilgi edinme hakkına sahip çıkacağımızı bir kez daha kamuoyuna duyururuz.”

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