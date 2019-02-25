  • BIST 104.591
  • Altın 227,169
  • Dolar 5,3083
  • Euro 6,0289
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

“Başka sondajlar da programlanıyor”

»
Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde, mevcut sondajlar dışında başka sondajların yapılmasının planlandığını söyledi.
“Başka sondajlar da programlanıyor”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde, mevcut sondajlar dışında başka sondajların yapılmasının planlandığını söyledi.

Prodromu, Fileleftheros gazetesinde bugün, ikinci kısmına yer verilen röportajında, Rum Yönetimi’nin enerji programının normal seyrinde devam ettiğini söyledi ve Türkiye’nin, sözde “MEB” içerisindeki müdahalelerine son vermesi çağrısı yaptı.

Habere göre Prodromu, sondaj çalışmalarından önemli sonuçlar elde etmeyi beklediklerini ve bununla birlikte, hidrokarbon fonu oluşturulmasıyla ilgili yasa tasarısının onaylanmasının da gündemde olduğunu kaydetti.

Prodromu, hidrokarbon fonu yasa tasarısının onaylanmasıyla birlikte, Kıbrıslı Türklerin, haklarının gasp edildiğine dair söylemlerine yanıt verilmiş olacağını belirtti.

Habere göre Prodromu, Avrupa Parlamentosu seçiminde, seçmenlerin kütüğe otomatik kaydıyla ilgili olarak ise, seçime kadar olan sürede, otomatik kayıtla ilgili Rum Meclisi’nde onaylanan yasanın uygulanmasının mümkün olmayacağını ve bir sonraki seçimde, bu yasada öngörülenlerin uygulanabileceğini ifade etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Dışişleri Bakanlığı Akyar konusunda açıklama yaptı24 Şubat 2019 Pazar 14:45
  • “6 parametre üzerinde uzlaşı şart”24 Şubat 2019 Pazar 14:40
  • “Enerji, devleti jeostratejik açıdan güçlendiriyor”24 Şubat 2019 Pazar 13:55
  • “İki taraf çözümün temel parametreleriyle ilgili farklı şeyler anlıyor”24 Şubat 2019 Pazar 13:50
  • Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile söyleşi...24 Şubat 2019 Pazar 13:45
  • "Anastasiadis desantralizasyonu görüşmeye hazır olduğunu iletecek" iddiası...24 Şubat 2019 Pazar 13:40
  • Avrupa Komisyonu’ndan hellim konusunda önkoşul24 Şubat 2019 Pazar 13:35
  • 2018’in son üç ayındaki işsizlik oranı yüzde 7.624 Şubat 2019 Pazar 13:30
  • Lavrov: "Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini değiştirmek için neden yok"22 Şubat 2019 Cuma 17:19
  • Kayıp tutanak tartışması büyüyor22 Şubat 2019 Cuma 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti