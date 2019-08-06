Başkurdistanlı Sanatçı Vera Frolova’nın 30 eserden oluşan resim sergisi Hasan Taçoy tarafından açılıyor

Başkurdistanlı Sanatçı Vera Frolova’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gerçeklik ve sembolizm tarzda çalışmalarla hazırladığı ve 30 eserden oluşan Resim Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sergin açılışı 8 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 08.15’de, Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak. Sanatçı eserlerinde Başkurdistan kültürü, doğası, ulusal danslarla efsaneleri yansıtıyor.

Uluslararası Sergilerin Katılımcısı…

Vera Frolova, 7 Mart 1983'te doğdu. 2009 yılında Ufa Güzel Sanatlar Akademisi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden onur derecesiyle mezun oldu. 2010'dan beri Rusya Federasyonu Sanatçılar Birliği, 2002'den beri de Başkurdistan'ın Güneyindeki Sanatçılar Derneği üyesidir. Şehir, cumhuriyetçi, bölgesel, uluslararası sergilerin katılımcısı olan sanatçı Ufa, Beloretsk, Ishimbay, Salavat, Asha, Moskova’da 20'den fazla kişisel sergi düzenledi. Vera Frolova,Başkurdistan Genç Sanatçılar Birinci Cumhuriyet yarışmasında, "Şövale Resmi" adaylığında en iyi sanat eseri dalında üçüncülük ödülü aldı. 2009'da "Rusya'nın Genç Yetenekleri" adlı yarışmasının Tüm Rusya birincisi oldu.