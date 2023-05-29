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Batı’da gözler Erdoğan’ın dış politikasında: Statüko mu değişim mi?

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün düzenlenen ikinci tur seçimi kazanmasıyla Batı’da gözler Türkiye’nin dış politikadaki yeni hamlelerine çevrildi. Dünya basını, gündemin başında NATO'nun genişlemesi ve Suriyeli göçmenlerin olduğunu aktardı.
Batı’da gözler Erdoğan’ın dış politikasında: Statüko mu değişim mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tur seçimi kazanması, Batı basınında Türkiye’nin dış politikadaki yeni yönelimleriyle ilgili analizleri gündeme taşıdı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, “Erdoğan'ın zaferi Batı için ne ifade ediyor” başlıklı yazıda, dünyadan Erdoğan'a gelen kutlama mesajlarının Türkiye'nin küresel stratejik öneminin bir yansıması olduğunu belirtti. Erdoğan'ın kazanmasının Türk dış politikasında büyük değişim yaratmasının beklenmediğini ancak Batı'nın ülkedeki süreci dikkatle izlediğini yazan BBC, ilk kutlama mesajı yayınlayan isimlerden birinin Rusya lideri Vladimir Putin olduğuna ve Rus liderin Erdoğan'ın iktidarından memnun olduğuna dikkat çekti.

Kutlama mesajı yayınlayanlar arasında ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yer aldığını kaydeden İngiliz yayın organı, Erdoğan'ın Rusya'yla ilişkisinden ve demokrasi karşıtı duruşundan hoşlanmasalar da Batılı liderler için Türkiye'nin zor ve tahmin edilemez ama çok önemli bir müttefik olduğu yorumunu yaptı.

İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ VE SURİYELİLER

Erdoğan'ın Rusya'yla yakın ilişkileri sürdürebileceğini kaydeden BBC, Batı'nın Türkiye'den en öncelikli beklentisinin İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylaması olduğunu da ifade etti.

AB'nin ve özellikle de Macron'un Avrupa’ya yasadışı göç akışının önlenmesi konusunda Erdoğan'dan güvence beklediğini de aktaran BBC, giderek artan Suriyeli sığınmacı sayısının Türkiye'de hoş karşılanmadığına dikkat çekti. Ayrıca Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimin de Avrupa'nın gündeminde olduğu vurgulandı.

Time dergisi ise, Erdoğan'ın galibiyetinin Türkiye ve dünya için ne anlama geldiği sorusunun birçok kişi tarafından sorulduğunu belirtti. Dergiye konuşan Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'dan Galip Dalay, seçim sonucunun “bugünkü düzenin devamı” anlamına geldiğini belirtti. Öte yandan Dalay, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine sonunda onay vermesini beklediğini de ifade etti.

‘BASKIYI DAHA DA ARTIRABİLİR’

Yazar Gönül Tol ise, Erdoğan'ın gelecek 5 yılda iç politikada bir yön değişikliğine gitmesinin beklenmediğini kaydederek “Otokratlar istikrarsız bir iç gündemle karşı karşıya olduklarında baskıyı daha da artırırlar. Türkiye'nin seçimlerin önemsiz olduğu bir ülkeye dönüşeceği noktaya ilerliyoruz” dedi. “Batı, daha otoriter bir Türkiye'ye hazır mı?” diye soran Tol, Batı'nın Suriyelileri Türkiye'de tuttuğu sürece Erdoğan'a hoşgörü gösterebileceğini de vurguladı.

Yazıda, sonucun Türkiye'deki Suriyelileri de yakından ilgilendirdiği, Erdoğan'ın Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşü için planları olduğu belirtildi.

‘BATI İÇİN RAHATLAMA’

İngiliz Guardian gazetesi ise Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla Batı'nın “korku ve umut arasında kaldığı” yorumunu yaptı.

Batılı ülkelerin Türkiye'nin laik ve liberal Batı'dan uzaklaşmasından endişelendiğini ancak Erdoğan yeniden seçime giremeyeceği için ikna edilebilir olacağı umudu taşıdığını aktaran Guardian, Erdoğan'ın seçimi kazanmasının özellikle Suriyeli göçmenler konusunda Batı için bir rahatlama anlamına geldiğini de kaydetti.

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