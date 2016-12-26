BAY-SEN'in pankartları saldırıya uğradı

“Daha önceki hiçbir yönetim döneminde böyle bir saldırıyla karşılaşmadık”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) BRT’nin 53. kuruluş yıldönümü kutlamalarının bir demokratik tahammülsüzlüğe sahne olduğunu, sendikanın BRTK’nın yeni bir yasa ihtiyacına dikkati çeken pankartlarının saldırıya uğradığını savundu.

Bay-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurum girişine asılan “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 53 yaşında”, “Söz çok icraat yok” ve “Hancı mıyız yolcu muyuz? Yasa istiyoruz” yazılı pankartların kopartılarak yere atıldığı belirtildi.

“DAHA ÖNCEKİ HİÇBİR YÖNETİM DÖNEMİNDE BÖYLE BİR SALDIRIYLA KARŞILAŞMADIK”

Bu saldırının kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada Bay-Sen’in birçok farklı yönetim döneminde, hak arayışı çerçevesinde birçok kez eylem yaptığı, pankart astığı ancak hiç bir dönemde böyle bir saldırı ile karşılaşmadığı kaydedildi.

“BRTK YASASI YENİLENMELİ”

Bu tür saldırıların, sendikanın mücadele şevkini kırmayıp, tam aksine kamçıladığı vurgulanan açıklamada, BRTK Yasası’nın yenilenmesi talebi yinelendi ve bunun Meclis’te yer alan 4 siyasi partinin de farklı dönemlerde dile getirdiği bir taleptir olduğu hatırlatıldı.

BRTK’nın yönetsel olarak çöktüğü iddiasında da bulunan açıklamada şunlar kaydedildi:

“23 yılı aşkın süredir kurumda geçici olarak çalışan, geçici çalışarak emekli olan arkadaşlarımız var. 25 yıldır terfi almadan ilk atama kadrosunda emeklilik yaşının sınırına gelmiş arkadaşlarımız var. Tüm bu anomalilerin tek çözümü BRTK yasasının yenilenmesidir.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, dışarıda pankartımızın söküldüğü sırada BRTK’daki kuruluş yıldönümü resepsiyonunda yasanın ocak ayında geçeceği sözü verdi. Bu sözü birçok kez farklı başbakanların ağzından duymamıza rağmen, Başbakan’a inanıyor, inanmak istiyoruz. Ancak yasanın geçeceği güne kadar bunun takipçisi olacağımızı, bu süre içinde Kurumda keyfi uygulamaların önünde de baraj olmaya devam edeceğiz.”