BAZ İSTASYONLARININ AKÜLERİ ÇALINDI

Güney Kıbrıs’ta mobil operatörlerine ait baz istasyonlarının kundaklanması olaylarının ardından dün de bazı baz istasyonlarının akülerinin çalındığının tespit edildiği bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Limasol bölgesinde son dönemde bazı baz istasyonlarının akülerinin çalındığını, hırsızın ise dün “son işinde” Rum polisince yakalandığını yazdı.

Habere göre, Limasol bölgesinde dağlık kesimlerde bulunan baz istasyonlarının akülerini çaldığı tespit edilen 42 yaşındaki bir şahıs, suçüstü yakalandı.

Limasol bölgesindeki bir köyde ikamet ettiği belirtilen şahıs tutuklandı.

ARABA 30 METREDEN YUVARLANDI

Gazete bir diğer haberinde ise Akama bölgesinde 40 yaşında bir erkek ve 43 yaşındaki bir kadının bulunduğu aracın yoldan çıkarak 30 metre yükseklikten yuvarlandığını, kazadan sağ kurtulan şahısların hastanede tedavi altına alındıklarını aktardı.