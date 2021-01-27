Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak!

KIB-TEK'ten yapılan açıklama şu şekilde:

27 Ocak 2021 Çarşamba günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değiştirme çalışması nedeniyle; saat 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler yolu’na elektrik verilemeyecektir.Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.