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BDDK'dan bankalara, "Koronavirüs kredilerinin borsaya, dolara yatırılmasına engel olun" talimatı

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BDDK'dan bankalara, "Koronavirüs kredilerinin borsaya, dolara yatırılmasına engel olun" talimatı
BDDK'dan bankalara, "Koronavirüs kredilerinin borsaya, dolara yatırılmasına engel olun" talimatı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara bir yazı göndererek, Koronavirüs salgınından zarar görenlerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan kredi paketlerinin amaç dışı, spekülatif amaçlarla kullanımına engel olunmasını istedi.
BDDK’nın yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde, dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID-19 salgınının neden olabileceği ekonomik olumsuzlukları önlemek amacıyla açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı kapsamında veya muhtelif ekonomik istikrar tedbirleri dahilinde, bankalarımızın farklı destek ve kredi programları bulunmaktadır. Bu kapsamda; bankalarca kredilerin amacına matuf olarak yararlanıcılara kullandırılması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; kredi müşterilerinin cari veya yakın dönemli ihtiyaçları veya kredinin amacına matuf faaliyetler haricinde,

-Döviz ve altın işlemleri,
-Vadeli mevduat, repo, hisse senedi, vb. finansal getiri sağlamaya dönük yatırımlar,
-Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar nezdindeki vadesi gelmemiş diğer kredi risklerinin kapatılması,
-Makul seviyelerin üzerindeki nakit çekim talebi,
-Somut ve desteğin amacına uygun makul bir gerekçe olmaksızın başka bir bankaya ve aracı kuruma veya geçerli belgeler üzerinden tespit edilmiş ve mevzuata uygun ithalatların ödemesi haricinde yurt dışına transfer yapılması,

işlemleri de dahil olmak üzere, ilgili kredinin kullandırım amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik bankalarca gerekli görülecek kontrollerin azami seviyelerde oluşturulması gerekli görülmektedir.”

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