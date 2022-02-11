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Bebeklerde Islak Mendilin Zararları

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Bebeklerde Islak Mendilin Zararları
Bebeklerde Islak Mendilin Zararları

Bebeklerin altının temizlenmesinde en yaygın olarak kullanılan yöntem, ıslak mendil kullanımıydı. Ancak zamanla bebeklerde ıslak mendilin zararları olabileceği ortaya çıktı.

Bebeklerde Islak Mendilin Zararları Nelerdir?

Bebeklerin cildi, ilk gelişim evrelerinde olduğu için çok narin ve hassas bir yapıdadır. Özellikle bebekler iki aylık olana kadar ıslak mendil kullanımı önerilmiyor.

Islak mendiller genellikle kimyasal karışımlarda oluşan bir içeriğe sahiptir. Yetişkinlerin bile ciltlerinde, fazla kullanım sonucunda hassasiyet yaratabilecek olan ıslak mendiller, bebekler için daha büyük bir tehlike oluşturabilir.

Bebekler yeni doğduklarında ciltlerinde verniks adı verilen ve bebeğin cildini 6 ay boyunca koruyan bir tabaka bulunur. Bu tabaka aynı zamanda bebeğin vücut ısısını dengelemeye de yardımcı olur. Bu dönemde, verniks tabakasına zarar verecek kimyasal yapıda ürünler kullanılmamalıdır. Kullanılacaksa da ciltle uygunluğu iyi olan ürünler tercih edilmelidir. Çünkü bu tabakanın zarar görmesi sonucu bebeğin cildinin doğal koruma bariyeri de bertaraf edilerek bebek dış tehlikelere daha açık hale gelmektedir.

Bebeklerde ıslak mendilin zararları, eğer bebeğin altında özellikle de tahriş olmuş alanlar ve pişik gibi deri hassasiyetleri bulunuyorsa, daha da artmaktadır.

Çünkü, tahriş olmuş alanlar ve pişik vücutta çatlaklar meydana getirmektedir. Islak mendilin içerisindeki kimyasallar, deriyle temas ettiğinde bu çatlaklar vasıtasıyla kimyasallar kolayca derinin altına emilir. Bu kimyasalların kana karışma ihtimali de vardır. Bunlar çok ciddi rahatsızlıklar yaratmamasına rağmen bebeğin sağlığı ve cildi için tehlike oluşturma ihtimali bulunmaktadır.

Bebeklerde Islak Mendilin Zararları Nasıl Engellenebilir?

Bebeklerde ıslak mendilin zararları cildin daha da tahriş olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle ıslak mendil ürünleri arasında doğru tercih yapılmalı ya da alternatif yöntemler değerlendirilmelidir.

Bebeklerin altını temizlemek için en temel yöntem su ve pamuk kullanmaktır. Suyla ıslatılan pamuk ıslak mendilin görevini görecektir. Ancak pamuğun da boya gibi kimyasal maddeler içermediğinden emin olmalısınız.

Pamuk yerine, temiz pamuklu bir bez yardımıyla da bebeğin altını temizleyebilirsiniz.

Ancak, ev dışı ortamlarda bebeklerin altını temizlemek ıslak mendil daha pratik bir temizleme aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle çoğu kişi dışarıda bebeği için ıslak mendil kullanma eğilimine sahiptir.

Bu zamanlar için, bebeklerin narin cildinde alerjik reaksiyonlar oluşturmayacak, parabensiz ıslak mendil marka ve ürünleri ön plana çıkıyor. Ayrıca, ıslak mendillerin de pamuktan üretilen versiyonları bulunuyor. Bunlar sentetik ıslak mendillere göre daha iyidir.

Alkol, paraben ve sentetik lif içermeyen ıslak mendil ürünleri tercih edilebilir. pH değeri ve kimyasal içeriği açısından ıslak mendilin güvenilir olduğundan emin olunmalıdır.

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