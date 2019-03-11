Belediyeler Birliği ile Veteriner Dairesi yetkilileri toplantı yaptı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde (KTBB) bugün (11 Mart 2019) Veteriner Dairesi yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde (KTBB) bugün (11 Mart 2019) Veteriner Dairesi yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın, Hayvan Refahı Yasası kapsamında, hayvanların kısırlaştırılması ile ilgili talebinin değerlendirildiği toplantıda ayrıca hayvanların kayıt altına alınması konusu da ele alındı.

Toplantıda Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan yeniden düzenlenerek geçen, Hayvanların Kayıt Altına Alınması Tüzüğü’ne bağlı olarak, Veteriner Dairesi’nce kaydedilecek hayvanların 1 Mayıs 2019’dan itibaren ceza verme yetkisine de sahip olacak belediyelerce denetimine başlatılmasına karar verildi.

KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, KTBB As Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile KTBB Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de yer aldı.