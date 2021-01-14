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Bengihan: "Aşı konusunun siyasete malzeme edilmesini kınıyoruz"

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, aşı konusundaki açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.
Bengihan: "Aşı konusunun siyasete malzeme edilmesini kınıyoruz"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, aşı konusundaki açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de ekonomik yönden büyük bir kriz yaşandığını, sağlık sisteminin neredeyse çökme noktasına geldiğini dile getiren Bengihan, “Vakaların artış gösterdiği bu süreçte en büyük umut olan aşı konusunun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından siyasete malzeme edilmesini şiddetle kınıyoruz” dedi.

Tüm dünyada insanların ulaşmaya çalıştığı, güvenilirliği tartışılmayan bir aşıya halkımızın erişimini engellemenin halka yapılacak en büyük kötülük olduğunu söyleyen Bengihan, halk sağlığını hiçe sayan bu tutumunun vebalinin çok ağır olacağını kaydetti.

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