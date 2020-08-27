Benli:‘Her Eve Fiber Optik’ projemiz engellenmek isteniyor

“Hızlı internet ve dijitalleşme sözümüzden geri adım atmayacağız. Ülkemiz ve insanımız çok daha yüksek hizmet kalitesini hak ediyor. Gönyeli Belediyesi’nin ‘Eve Kadar Fiber’ ihalesine çıktığı günün akşamında, Bakanlar Kurulu kararı ile süreç sabote edilmek istenmiştir.



Bir hükümet, kendi aldığı Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, kendi insanının çağdaş hizmet almasını engelleme hakkına sahip olamaz.



Fiber optik projesi her kullanıcı için en az 100Mb/sn kesintisiz hız sağlayacaktır. Bunun ses ve video iletişimi, Tv, dijital ortamda iş, eğitim, interaktif konferans başta olmak üzere sınırsız hizmetle topluma yeni bir ufuk açma potansiyeli vardır.

Özellikle de pandemi sonrasında tüm dünyada yeniden yapılanmaya başlayan hayatımızın alt yapısını böylesi ciddi

projeler oluşturacaktır. Toplumu ve ekonomiyi ancak böyle ayağa kaldırabiliriz.

Hükümetimiz tam da bu yönde atılacak bir adımı engellemeye çalışıyor.

Dijitalleşme, hızlı internet ve çağdaşlık hamlemize köstek değil destek istiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz.”