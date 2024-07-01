  • BIST 10598.53
  • Altın 2447.636
  • Dolar 32.7387
  • Euro 35.2059
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Benon Dervişler Anısına 24. Bisiklet Yarışması İskele’de Gerçekleşti

» »
Bisiklet tutkunlarının merakla beklediği Geleneksel İskele Festivali’nin kıymetli bir parçası olan Benon Dervişler Bisiklet Yarışması’nın bu yıl 24.’sü düzenlendi.
Benon Dervişler Anısına 24. Bisiklet Yarışması İskele’de Gerçekleşti

BENON DERVİŞLER İSMİ YAŞATILIYOR

PEDALLAR İSKELE’DEN BİRİNCİLİK İÇİN ÇEVRİLDİ

Bisiklet tutkunlarının da hasreti sona erdi. Geleneksel İskele Festivali’nin kıymetli bir parçası olan Benon Dervişler Bisiklet Yarışması’nın bu yıl 24.’sü düzenlendi. İskele Ecevit Meydanı’nda başlayıp, yine aynı noktada son bulan ve 2 etaptan oluşan yarışlarda pedallar birincilik için çevrildi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışların finalinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

 

BENON DERVİŞLER BİR KEZ DAHA ANILDI

18 yaşındayken katıldığı Geleneksel İskele Festivali’ndeki yol koşusunda birinci olan, bisiklet sporunun çeşitli kategorilerinde de dereceleri bulunan ancak 29 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Benon Dervişler İskele’de anılmaya devam ediyor. İskele Festivali kapsamında bu yıl 24.’sü düzenlenen Benon Dervişler Bisiklet Yarışmasında onlarca kişi yine birincilik için ter döktü.

 

PEDALLAR BİRİNCİLİK İÇİN ÇEVRİLDİ

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla, KT Bisiklet Federasyonu’nun himayeleriyle düzenlenen Benon Dervişler Bisiklet yarışması 9 kategoriden oluştu. Yarışın sonunda ödüller İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Seymen Yılmaz, Eray Gaksan, Benon Dervişler’in ailesi ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Besim Tel tarafından verildi.

 

KATEGORİLER VE KAZANANLARI İSE ŞÖYLE


Paralimpik Sporcu

Mehmet Kaptan Debreli

 

Hib Erkek

1.Rophoel Sebastian Zimmar

2.Erşan Karagil

 

Master 1 Kadın

1.Sevim Yıldız

 

Genç Kadın

1.Dilara Gölcük

2.Aleyna Çolik

 

Elit Erkek

1.Taçam Gökbörü

2.Joson Robert Wolker

3.Edis Bağzıbağlı

 

Genç Erkek

1.Karam Kıcım

2.Enes Tekkanat

3.Asım Erk Cellatoğlu

 

Master 1 Erkek

1.Mehmet Öngün

2.Kemal Özen

 

Master 2 Erkek

1.Ali Sükan

2.Salih Kopca

3.Şafak Güngör

 

Master 3 Erkek

1.Bilal Bitirim

2.Mehmet Beyaz

3. Mehmet Metin Şenova

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 7 kişi dolandırdı: Kaçak olduğu ortaya çıktı29 Haziran 2024 Cumartesi 10:55
  • Pedallar, yarın İskele Festivali için çevrilecek29 Haziran 2024 Cumartesi 10:17
  • İskele Festivali bugün başlıyor... Açılış konseri Edip Akbayram'dan28 Haziran 2024 Cuma 10:23
  • Yaylalı: Irkçılığı da içinde barındıran bu yasayı kabul etmemiz mümkün değil26 Haziran 2024 Çarşamba 14:34
  • İskele-Gazimağusa ana yolunda kaza: Araç yandı, sürücü tutuklandı!25 Haziran 2024 Salı 10:11
  • 52. İskele Festivali başlıyor, İşte program24 Haziran 2024 Pazartesi 16:50
  • İçki ruhsatsız satış yaptı23 Haziran 2024 Pazar 10:50
  • İskele’de pazar günü yapılacak triatlon yarışı nedeniyle trafikte önlemler alınacak21 Haziran 2024 Cuma 16:42
  • Kaplumbağa yuvasının üzerinde mangal yaktılar!21 Haziran 2024 Cuma 10:45
  • Gece yarısı kaza: 22 yaşındaki genç yaralandı20 Haziran 2024 Perşembe 15:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti