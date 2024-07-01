Benon Dervişler Anısına 24. Bisiklet Yarışması İskele’de Gerçekleşti

Bisiklet tutkunlarının merakla beklediği Geleneksel İskele Festivali’nin kıymetli bir parçası olan Benon Dervişler Bisiklet Yarışması’nın bu yıl 24.’sü düzenlendi.

BENON DERVİŞLER İSMİ YAŞATILIYOR

PEDALLAR İSKELE’DEN BİRİNCİLİK İÇİN ÇEVRİLDİ

Bisiklet tutkunlarının da hasreti sona erdi. Geleneksel İskele Festivali’nin kıymetli bir parçası olan Benon Dervişler Bisiklet Yarışması’nın bu yıl 24.’sü düzenlendi. İskele Ecevit Meydanı’nda başlayıp, yine aynı noktada son bulan ve 2 etaptan oluşan yarışlarda pedallar birincilik için çevrildi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışların finalinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

BENON DERVİŞLER BİR KEZ DAHA ANILDI

18 yaşındayken katıldığı Geleneksel İskele Festivali’ndeki yol koşusunda birinci olan, bisiklet sporunun çeşitli kategorilerinde de dereceleri bulunan ancak 29 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Benon Dervişler İskele’de anılmaya devam ediyor. İskele Festivali kapsamında bu yıl 24.’sü düzenlenen Benon Dervişler Bisiklet Yarışmasında onlarca kişi yine birincilik için ter döktü.

PEDALLAR BİRİNCİLİK İÇİN ÇEVRİLDİ

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla, KT Bisiklet Federasyonu’nun himayeleriyle düzenlenen Benon Dervişler Bisiklet yarışması 9 kategoriden oluştu. Yarışın sonunda ödüller İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Seymen Yılmaz, Eray Gaksan, Benon Dervişler’in ailesi ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Besim Tel tarafından verildi.

KATEGORİLER VE KAZANANLARI İSE ŞÖYLE



Paralimpik Sporcu

Mehmet Kaptan Debreli

Hib Erkek

1.Rophoel Sebastian Zimmar

2.Erşan Karagil

Master 1 Kadın

1.Sevim Yıldız

Genç Kadın

1.Dilara Gölcük

2.Aleyna Çolik

Elit Erkek

1.Taçam Gökbörü

2.Joson Robert Wolker

3.Edis Bağzıbağlı

Genç Erkek

1.Karam Kıcım

2.Enes Tekkanat

3.Asım Erk Cellatoğlu

Master 1 Erkek

1.Mehmet Öngün

2.Kemal Özen

Master 2 Erkek

1.Ali Sükan

2.Salih Kopca

3.Şafak Güngör

Master 3 Erkek

1.Bilal Bitirim

2.Mehmet Beyaz

3. Mehmet Metin Şenova