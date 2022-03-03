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Benzine Zam Geliyor

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Akaryakıta bu akşam zam geliyor.
Benzine Zam Geliyor

Akaryakıta bu akşam zam geliyor.

Zam kararının bugün Bakan Kurulu tarafından imzalanacağı ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Buna göre ;

95 oktan kurşunsuz benzin 13.70 TL'den 15,11 TL'ye ,

98 oktan kurşunsuz benzin 13.94 TL'den 15,35 TL'ye,

Euro Dizel 12.55 TL'den 15,00 TL'ye ve

gaz yağı ise 13.36 TL'den 14,51 TL'ye yükselecek.

 

 

Akaryakıt fiyatlarına en son 15 Şubat tarihinde zam yapılmıştı. 

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