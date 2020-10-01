  • BIST 1.144
  • Altın 475,003
  • Dolar 7,7238
  • Euro 9,0772
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1576 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi

Berat Albayrak’ın “döviz kuru benim için önemli değil” açıklamasına Akit TV’de eleştiri!

»
"Döviz kuru benim için önemli değil’ ne demek yahu, siz ticareti nasıl yapacaksınız?"
Berat Albayrak’ın “döviz kuru benim için önemli değil” açıklamasına Akit TV’de eleştiri!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Döviz kuru benim için önemli değil. Oraya hiç bakımıyorum" sözleri AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit TV'de sert ifadelerle eleştirildi.

"Döviz kuru benim için önemli değil’ ne demek yahu, siz ticareti nasıl yapacaksınız?"

Serkan Aksarı bunun üzerine Albayrak’a oldukça sert göndermelerde bulundu. "Bunun üzerine konuşmak lazım. Koskoca Bakan Albayrak’tan bahsediyorum" diyen Aksarı, "Döviz kuru benim için önemli değil’ ne demek yahu. Siz ticareti nasıl yapacaksınız" dedi.

Aksarı sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yer yer biz Temel Karamollaoğlu’nu eleştiriyoruz ama bu konuda haklı kardeşim adam"

"İğneden ipliğe her şeyi dolarla alıyorsunuz. Sayın Bakan bu açıklamayı yaparken, giydiği ceket, kullandığı kalem bile dolarla geliyor bu ülkeye. Kur fazla olunca bu üreticiler ne yapacak, nasıl nefes alacak. Sayın Bakanın bu açıklaması kabul edilebilir bir durum değil. Yer yer biz Temel Karamollaoğlu’nu eleştiriyoruz… ama bu konuda haklı kardeşim adam. Bir ülkenin Maliye ve Hazine Bakanı döviz kuru benim için önemli değil diye açıklama yapabilir mi bilmiyorum."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genç müzisyen hayatını kaybetti01 Ekim 2020 Perşembe 15:20
  • Türkiye ''hasta'' ile ''vaka''yı ayırdı!01 Ekim 2020 Perşembe 14:56
  • AYM'den flaş 'çoklu baro' kararı!01 Ekim 2020 Perşembe 14:54
  • Mevlüt Çavuşoğlu:Bundan sonra en yakın işbirliğiyle çalışacağız01 Ekim 2020 Perşembe 14:26
  • DEVA: HDP operasyonları kamu gücüyle siyasete yön verme çabası01 Ekim 2020 Perşembe 13:09
  • Maske uyarısı yapan 10 yaşındaki kız çocuğunu dövdüler30 Eylül 2020 Çarşamba 21:48
  • Görüntüleri sosyal medyada yayılan ‘cinci hoca’ya yedi yıla kadar hapis istemi30 Eylül 2020 Çarşamba 18:37
  • HDP’li Bilgen: Gözaltı süresi bitene kadar kayyım atanmazsa istifa ederim30 Eylül 2020 Çarşamba 18:35
  • Esra Erol'un tepki çeken programı için ATV'ye idari para cezası!30 Eylül 2020 Çarşamba 17:43
  • Helikopterden atılan Servet Turgut vefat etti30 Eylül 2020 Çarşamba 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti