  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKA23 pozitif vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

Berlin’de Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler ortak ‘inanç merkezi’ni paylaşacak

» »
Almanya’nın başkenti Berlin’de 47 milyon avroluk (396 milyon 622 bin 603 TL) binada, merkezi bir toplantı alanına bağlı kilise, cami ve sinagog yer alacak.
Berlin’de Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler ortak ‘inanç merkezi’ni paylaşacak

Almanya’nın başkenti Berlin’de 47 milyon avroluk (396 milyon 622 bin 603 TL) binada, merkezi bir toplantı alanına bağlı kilise, cami ve sinagog yer alacak.

‘Dinler arası işbirliği ve diyalogda yeni bir girişimi simgelemesi’ planlanan ‘House of One’ adlı binanın temeli 27 Mayıs’ta yapılacak törenle atılacak.

Berlinli mimarlar Kuehn Malvezzi tarafından tasarlanan binada merkezi bir toplanma alanına bağlı bir kilise, bir cami ve bir sinagog bulunacak. Toplanma alanındaki etkinliklere ve tartışmalara diğer inanç ve mezheplerden -inançsızlar da dahil- insanlar da davet edilecek.

Projenin başlamasına yardımcı olan Hristiyan ilahiyatçısı Roland Stolte şunları söyledi: “Fikir oldukça basit. Bu üç dinin her birinin kendi kimliğini korurken bir arada yaşayabileceği bir ibadet ve öğrenme evi inşa etmek istedik.”

Federal hükümet ve Berlin eyaleti projenin maliyetine 30 milyon avro (253 milyon 163 bin 363 TL) katkıda bulunurken, dokuz milyon avro (75 milyon 949 bin 9 TL) da bağışlardan geldi. Aralık ayında başlatılan yeni bir girişiminin yaklaşık sekiz milyon avroluk boşluğu doldurması bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa otomobil piyasasına korona darbesi17 Şubat 2021 Çarşamba 14:24
  • Fransa Ulusal Meclisi 'Ayrılıkçı İslam İle Mücadele Yasasını' Onayladı17 Şubat 2021 Çarşamba 13:45
  • Kosova bağımsızlığının 13. Yıl dönümünü kutluyor17 Şubat 2021 Çarşamba 13:30
  • Yunanistan'da Yoğun Kar Yağışı 2 Can Aldı16 Şubat 2021 Salı 16:23
  • İngiliz arıcılar da 'Brexit pişmanları' kervanına katıldı15 Şubat 2021 Pazartesi 23:29
  • Krala hakaretten hapis cezası verilen İspanyol rapçi kendini üniversiteye kilitledi15 Şubat 2021 Pazartesi 23:24
  • İskoçya'da Dondurucu Soğukta Yemek Sırası Bekleyen Evsizlerin Görüntüsü Tepkilere Yol Açtı13 Şubat 2021 Cumartesi 21:30
  • Hollanda'da Hz. Muhammed'e hakaret edilmesinin suç sayılması için 124 bin 170 imza toplandı13 Şubat 2021 Cumartesi 21:00
  • Avrupa havalimanlarında yolcu alarmı13 Şubat 2021 Cumartesi 10:52
  • Brexit sonrası Amsterdam Londra'yı geçerek Avrupa'nın en büyük finans merkezi haline geldi12 Şubat 2021 Cuma 17:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti