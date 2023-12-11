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Berova: Gelir artırıcı tedbirler almak elzemdir

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Meclis Genel Kurulu bütçe görüşmelerine başladı.
Berova: Gelir artırıcı tedbirler almak elzemdir

-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Maliye Bakanı Özdemir Berova, görüşmeler öncesi gerçekleştirdiği sunuç konuşmasında öenmli bilgiler verdi.
2024 Mali Yılı bütçesinin, komite tarafından 88 milyar 264 milyon TL olarak onaylanarak Meclis Genel Kurulu'na geldiğini kaydeden Berova, bütçede toplamda 6 milyar 785 milyon TL açık olduğunu, bütçenin ana unsuru olan genel bütçenin de toplamda 78 milyar 717 milyon TL olarak ön görüldüğünü kaydetti.
Berova: Türkiye'den 14 milyar TL'lik katkı ve destek ön görülmekte
Genel bütçe kapsamında Türkiye'den 9 milyar TL'si hibe, 5 milyar TL'si kredi olmak üzere toplam 14 milyar TL'lik katkı ve destek ön görülmekte olduğunu anlatan Berova, şunları kaydetti:
"2024 Bütçesinin ana hatlarıyla sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması, üretime dayalı büyümenin ve istihdamın önünün açılması, mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi, yapısal tedbirlerin uygulamaya konulması, ekonominin istikrarlı bir hale getirilmesi, mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanarak kaynakların ekonomik ve verimli kullanılması hedefiyle hazırlanan bir bütçedir".  
"Bütçedeki açığın giderilmesi için tedbirler almak kaçınılmazdır"
Bütçede 6 milyar 785 milyon TL açık olduğunu hatırlatan Berova, bu açığın giderilmesi için tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Berova bu hedefe ulaşmak için mali disiplini sağlamak gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:
"Sürdürülebilir kamu finansmanı dengesini kurmak ve gelir artırıcı tedbirler almak elzemdir. Özetle önümüzde 2 tane anayol vardır. Birinci yol gelir artırıcı tedbirler almak, ikinci yol da kamu harcama disiplinini sağlamak. Harcama disiplinini etkin olarak sağlamak için bakanlığımız yasalar çerçevesinde kendine verilen yetkilerle iradeli ve etkin bir yönetim anlayışı içerisinde olacaktır. Gelir artırıcı önlemlerde ise vergide adalet sistemini getirmek ve kayıt dışılığın önlemek için bakanlığımız tüm gayreti ile çalışacaktır".

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