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Berova, Turkcell Genel Müdürü ve heyetini kabul etti...

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, göreve yeni atanan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.
Berova, Turkcell Genel Müdürü ve heyetini kabul etti...

Ziyarette, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Emrah Doğan da yer aldı.

KOÇ 
Göreve yeni başlaması münasebetiyle ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ye gerçekleştirdiğini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, bu çerçevede Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya da nezaket ziyaretinde bulunduklarının altını çizerek, kendilerini kabulünden ötürü Bakan Berova’ya teşekkür etti. KKTC’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.  

Turkcell Genel Müdürü Koç, iletişim ve teknoloji alanında yapılan çalışmalar hakkında da Bakan Berova’ya bilgi sundu. 

BEROVA 
Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşmasında, KKTC’ye gösterilen hassasiyet ve yapılan yatırımdan ötürü Turkcell yetkililerine teşekkür ederek, Genel Müdür Ali Taha Koç’a yeni görevinde başarılar diledi. 

Bakan Berova, dijital dünyada yaşanan gelişmelerden ve imkânlardan faydalanmak gerektiğine de dikkati çekerek, KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı’nın bu gelişmelerden geri kalmaması gerektiğini söyledi. 

Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan görüşmenin sonunda Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılı anısına Maliye Bakanı Özdemir Berova adına bağışlanan 140 adet fidan için sertifika takdim etti.

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