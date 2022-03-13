  • BIST 2.053,85
  • Altın 941.013
  • Dolar 14.7521
  • Euro 16.0951
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 3 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Berova ve Candan, AKPA toplantısına katılacak

» »
Berova ve Candan, AKPA toplantısına katılacak
Berova ve Candan, AKPA toplantısına katılacak

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Fransa’nın Strazburg kentine gidiyor.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’daki durumu değerlendirmek üzere acil olarak toplanan AKPA Olağanüstü Genel Kurulu, 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy de video konferans yöntemiyle toplantıya katılıp Genel Kurul’a hitap edecek.

Berova ve Candan ayrıca 16 Mart Çarşamba günü, AKPA Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi’nin gündeminde bulunan Kapalı Maraş’taki gelişmelere ilişkin raporun ele alınacağı komite toplantısına katılacak.

Heyet temaslarını tamamlamasının ardından, 17 Mart Perşembe günü ülkeye dönecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, doktorlar ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı13 Mart 2022 Pazar 16:05
  • Lefkoşa-Girne Anayolu çift yönlü olarak trafik akışına açıldı13 Mart 2022 Pazar 15:51
  • Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri araçlarında mahsur kalan kişileri kurtarma faaliyetinde bulundu13 Mart 2022 Pazar 15:43
  • Lefkoşa'dan Girne'ye gidiş yolu halen kapalı…13 Mart 2022 Pazar 15:35
  • Firar Eden 2 Mahkum Teslim Oldu!13 Mart 2022 Pazar 15:30
  • Girne Sahilinde Ceset Bulundu!13 Mart 2022 Pazar 15:02
  • TDP'nin Yeni Genel Başkanı Mine Atlı Seçildi13 Mart 2022 Pazar 13:53
  • Dikkat Bu Yollar Trafik Akışına Kapatıldı13 Mart 2022 Pazar 13:37
  • Töre: KKTC’yi Yaşatmak İçin Direneceğiz, Devletimizden Vazgeçmeyeceğiz13 Mart 2022 Pazar 13:31
  • Gazeteciler Birliği Eğitimler Düzenliyor13 Mart 2022 Pazar 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti