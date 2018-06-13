  • BIST 94.331
  • Altın 193,277
  • Dolar 4,6370
  • Euro 5,4612
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Besim’den hastaneye bayram ziyareti

» »
Sağlık Bakanı Filiz Besim, Ramazan Bayramı vesilesiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.
Besim’den hastaneye bayram ziyareti

Hastane çalışanları ve hastalarla bayramlaşan Besim, basına yaptığı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin, 600 yatak kapasitesi, 144 doktor ve 441 hemşiresiyle 40 yıldır hizmet veren tarihi bir hastane olduğunu ifade etti.

“ORGAN NAKLİ GİBİ İLERİ UYGULAMALAR…”

Lefkoşa’ya yeni bir hastane yapılmasının öngörülmesine rağmen, ihtiyaçlardan dolayı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatırımların aralıksız sürdüğünü kaydeden Besim, hastanede böbrek ve kalp nakli, kalp ameliyatları, nöroloji tedavileri gibi ileri uygulamaların yapıldığı bir hastane olduğunu kaydetti ve tüm çalışanlara teşekkür edip Ramazan Bayramlarını kutladı.

“ACİL SERVİSLER ACİL VAKALAR DIŞINDA KULLANILMAMALI”

Hastanelerin acil servislerindeki yoğunluklar konusunda ise, acil vakalar dışında acil servislerin kullanılmaması gerektiğini belirten Besim, acil olmayan bir vakadan dolayı acil servise gelen bir kişinin acil müdahale gerektiren başka birinin alması gereken müdahaleyi geciktirebileceğini ifade etti.   

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı ise hep koruyucu sağlık hizmetlerinin konuşulduğunu ancak sürücülerin de trafikte çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak tüm sağlık çalışanları ile hastaların bayramını kutladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Baraka Kültür Merkezi tarafından gerçekleştirilen yaz kurslarında gönüllü eğitmen olmak ister misiniz?13 Haziran 2018 Çarşamba 13:25
  • 3 yasa tasarısı ve 1 yasa önerisine ivedilik13 Haziran 2018 Çarşamba 12:55
  • Özgürgün, Eroğlu çaba harcıyor13 Haziran 2018 Çarşamba 12:40
  • BTHK baz istasyonları konusunda gereksiz kaygı yaratıldığını iddia etti13 Haziran 2018 Çarşamba 12:40
  • Muhalefetin de katılımıyla Meclis 3. günde toplanabildi,20 dakikada birleşim kapatıldı13 Haziran 2018 Çarşamba 12:30
  • Girne-Lefkoşa anayolunda kaza!13 Haziran 2018 Çarşamba 12:30
  • Ramazan Bayramı cuma günü başlıyor...Bayram namazı sabah 06.16’da13 Haziran 2018 Çarşamba 11:59
  • Hür-iş, asgari ücret komisyonu’nun toplanması için çalışma bakanlığı’na başvuruda bulundu13 Haziran 2018 Çarşamba 11:55
  • Kazıların durdurulacağı haberlerine yalanlama 13 Haziran 2018 Çarşamba 11:25
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak13 Haziran 2018 Çarşamba 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti