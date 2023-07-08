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Beyaz Saray, ‘Rusya’yla gizli görüşme’ iddiasını yalanladı

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Beyaz Saray, ABD'li ve Rus yetkililerin Ukrayna hakkında New York'ta gizlice görüştüğü iddiasını yalanladı.
Beyaz Saray, ‘Rusya’yla gizli görüşme’ iddiasını yalanladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray’ın günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir grup eski üst düzey ABD ulusal güvenlik yetkilisi ve Rus yetkililerin Ukrayna hakkında New York’ta gizlice görüştüğü iddiasıyla ilgili Sullivan, “Anladığım kadarıyla (ABD’li düşünce kuruluşu) Dış İlişkiler Konseyi (CFR) ile Rusya Dışişleri Bakanı’nın (Sergey Lavrov) bir toplantısı vardı.” dedi.

Sullivan bu görüşmeye ABD hükümetinin dahil olmadığını vurgulayarak, bu toplantı aracılığıyla herhangi bir diplomatik mesajın iletilmediğinin altını çizdi.

Sivil Amerikan vatandaşları ile Ruslar arasında eskiden beri temaslar olduğuna işaret eden Sullivan, “ABD hükümeti doğrudan, dolaylı veya başka türlü diplomasiyi teşvik eden mesajları iletmek için bu bağlantıların hiçbirini kullanmıyor.” diye konuştu.

BEYAZ SARAY’DA BULUNAN KOKAİN

Sullivan, Beyaz Saray’da bulunan kokainin istihbarat konularının görüşüldüğü Durum Odası’nın yakınında çıktığı iddialarına da cevap verdi.

Durum Odası’nın inşaat halinde olduğunu ve aylardır kullanılmadığını söyleyen Sullivan, kokain ile Durum Odasının alakası olmadığını ifade etti.

Sullivan konuyla ilgili soruşturmanın sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, kokaini bırakanın Beyaz Saray’dan biri veya dışarıdan biriyse buna göre sonuçları olacağını bildirdi.

Sullivan, bu kapsamda devam eden bir ulusal güvenlik tehdidi olduğuna inanmadığını sözlerine ekledi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ’NDE DE GÜNDEM KOKAİN

ABD’de Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı James Comer, Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle’a hitaben yazdığı mektupta, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesinin, Beyaz Saray’da pazar günü bulunan kokainle ilgili detayları soruşturduğunu kaydetti.

Beyaz Saray’da kokain çıkmasının “alarm verici” bir gelişme olduğunu kaydeden Comer, Komitenin, Beyaz Saray güvenlik uygulamalarını ve kimin bu konudan mesul olduğunu değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

“Beyaz Saray’da yasa dışı uyuşturucuların mevcudiyeti kabul edilemez ve bu, Beyaz Saray tarihinde utanç verici bir andır.” diyen Comer, hadisenin, Beyaz Saray’ın güvenliğiyle ilgili Komitede ek endişelere yol açtığını aktardı.

Comer, konuyla ilgili Gizli Servis’in 14 Temmuz’a kadar Komiteyi bilgilendirmesini talep etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, kokainin, ziyaretçilerin de yoğun olarak kullandığı, kompleksin oldukça işlek bir bölgesinde tespit edildiğini söylemişti. 

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