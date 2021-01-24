Beyaz Saray: Trump yönetiminin aşı dağıtım planı yokmuş

ABD Başkanı Joe Biden'ın özel kalem müdürü Ron Klain, Donald Trump yönetiminin korona virüsüne karşı kapsamlı bir aşılama planlaması yapmadığını söyledi. Klain, "Biz Beyaz Saray'a geldiğimizde, aşıların özellikle bakım evlerinin ve hastanelerin dışındaki bütün topluma dağıtılması süreci esasında pek mevcut değildi" dedi.

ABD'de göreve yeni gelen Biden yönetimi, Donald Trump yönetiminin korona virüsüne karşı aşılama konusunda ayrıntılı bir plan yapmadığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın özel kalem müdürü Ron Klain, kendilerine Trump yönetimi tarafından hazırlanmış bir aşı dağıtım planı kalmadığını söyledi.

NBC kanalına konuşan Klain, "Biz Beyaz Saray'a geldiğimizde, aşıların özellikle bakım evlerinin ve hastanelerin dışındaki bütün topluma dağıtılması süreci esasında pek mevcut değildi" dedi.

400 bini aşkın kişinin Covid-19'dan öldüğü ABD'De, Trump yönetimi 2020 yılının sonuna kadar 20 milyon Amerikalının aşılanmış olacağını açıklamış ama gerçek sayılar bu hedefin çok gerisinde kalmıştı. Klain ise bu konuda, "Bu faktörü ülkenin her bir yerinde gördük. Milyonlarca doz aşı gönderilmiş ama bunların sadece yaklaşık yarısı dağıtılmış. Dolayısıyla asıl zor olanı, aşıyı insanlara yapmak. Ülke olarak geride kaldığımız konu da bu. Biden yönetiminde, bunu hızlandırmaya odaklanıyoruz" diye konuştu.

Covid-19 konusunda çok daha etkili bir politika yürütme sözü veren Biden, göreve gelir gelmez bir dizi kararname imzalayarak virüsle mücadeleyi öncelikli gündem maddesi haline getirmiş durumda. Biden yönetimi, federal kurumlardan binlerce sağlık çalışanının yanı sıra ordudan ve eczanelerden tıp personelini de sahaya sürerek aşılama kampanyasını hızlandırmayı planlıyor.