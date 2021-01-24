  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Beyaz Saray: Trump yönetiminin aşı dağıtım planı yokmuş

» »
Beyaz Saray: Trump yönetiminin aşı dağıtım planı yokmuş
Beyaz Saray: Trump yönetiminin aşı dağıtım planı yokmuş

ABD Başkanı Joe Biden'ın özel kalem müdürü Ron Klain, Donald Trump yönetiminin korona virüsüne karşı kapsamlı bir aşılama planlaması yapmadığını söyledi. Klain, "Biz Beyaz Saray'a geldiğimizde, aşıların özellikle bakım evlerinin ve hastanelerin dışındaki bütün topluma dağıtılması süreci esasında pek mevcut değildi" dedi.

ABD'de göreve yeni gelen Biden yönetimi, Donald Trump yönetiminin korona virüsüne karşı aşılama konusunda ayrıntılı bir plan yapmadığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın özel kalem müdürü Ron Klain, kendilerine Trump yönetimi tarafından hazırlanmış bir aşı dağıtım planı kalmadığını söyledi.

NBC kanalına konuşan Klain, "Biz Beyaz Saray'a geldiğimizde, aşıların özellikle bakım evlerinin ve hastanelerin dışındaki bütün topluma dağıtılması süreci esasında pek mevcut değildi" dedi.

400 bini aşkın kişinin Covid-19'dan öldüğü ABD'De, Trump yönetimi 2020 yılının sonuna kadar 20 milyon Amerikalının aşılanmış olacağını açıklamış ama gerçek sayılar bu hedefin çok gerisinde kalmıştı. Klain ise bu konuda, "Bu faktörü ülkenin her bir yerinde gördük. Milyonlarca doz aşı gönderilmiş ama bunların sadece yaklaşık yarısı dağıtılmış. Dolayısıyla asıl zor olanı, aşıyı insanlara yapmak. Ülke olarak geride kaldığımız konu da bu. Biden yönetiminde, bunu hızlandırmaya odaklanıyoruz" diye konuştu.

Covid-19 konusunda çok daha etkili bir politika yürütme sözü veren Biden, göreve gelir gelmez bir dizi kararname imzalayarak virüsle mücadeleyi öncelikli gündem maddesi haline getirmiş durumda. Biden yönetimi, federal kurumlardan binlerce sağlık çalışanının yanı sıra ordudan ve eczanelerden tıp personelini de sahaya sürerek aşılama kampanyasını hızlandırmayı planlıyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump’tan veda konuşması: Yapmak için geldiğimiz şeyi ve çok daha fazlasını yaptık20 Ocak 2021 Çarşamba 20:59
  • ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden Kimdir?20 Ocak 2021 Çarşamba 18:51
  • ABD, Tarihinin En Sıra Dışı Başkanlık Yemin Törenlerinden Birine Tanıklık Edecek20 Ocak 2021 Çarşamba 14:02
  • Biden, Görevdeki İlk Gününe Trump'ın Politikalarını Geri Çevirerek Başlayacak20 Ocak 2021 Çarşamba 13:34
  • Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda Patlama20 Ocak 2021 Çarşamba 10:47
  • Trump'ın Görevindeki 4 Yılı Fırtınalı Geçti19 Ocak 2021 Salı 12:44
  • Kovid-19 Nedeniyle Uçağa Binmekten Korktuğu İçin Chicago Havalimanında 3 Ay Yaşadı19 Ocak 2021 Salı 11:38
  • Arjantin'de 6,4 Büyüklüğünde Deprem19 Ocak 2021 Salı 10:53
  • Kanada'da Aksini Beyan Etmeyen Yetişkinlerin Organları, Öldüklerinde Nakledilmek Üzere Alınacak19 Ocak 2021 Salı 10:45
  • 'Bebek Trump' balonu Londra Müzesi'nde sergilenecek18 Ocak 2021 Pazartesi 22:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti