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Beyaz Saray: Yemen'de Türk kargo gemisine düzenlenen saldırıdan kaygılıyız

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Beyaz Saray, isyancı Husi güçleri tarafından Yemen'e buğday taşıyan bir yük gemisine düzenlenen roket saldırısından "kaygı duyduklarını" açıkladı
Beyaz Saray: Yemen'de Türk kargo gemisine düzenlenen saldırıdan kaygılıyız

Türk yük gemisinin Yemen'in Hudaydah kenti yakınlarındaki Saleef Limanı'na 50.000 ton buğday taşıdığı belirtiliyor.

Beyaz Saray açıklamasında yine bu ay içerisinde Kızıldeniz'den geçen bir petrol tankerine de benzer biçimde Husi güçleri tarafından saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Beyaz Saray ayrıca "Bu olaylar, Yemen'deki füze tehdidinin tüm ülkeler için geçerli olduğunu ve Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

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