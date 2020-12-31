  • BIST 1.475
  • Altın 455,495
  • Dolar 7,4800
  • Euro 9,1871
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Beyaz Saray’dan Maraş’taki Türk Faaliyetleriyle İlgili Mektup

» »
Beyaz Saray’ın, Maraş’taki Türk faaliyetleriyle ilgili Yunan-Amerikan toplulukları (AHEPA, PSEKA, Aİİ vb.) yöneticilerine mektup gönderdiği bildirildi.
Beyaz Saray’dan Maraş’taki Türk Faaliyetleriyle İlgili Mektup

Haravgi gazetesi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Yetkilisi Ryan Tally’nin imzasını taşıyan mektupta, Beyaz Saray’ın Maraş’taki “Türk tahrikleri” ile ilgili endişe belirttiğinin ve Türkiye’nin Maraş’a dair eylemlerini yakından takip ettiğinin kaydedildiğini yazdı.

Habere göre mektupta, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ekim ayında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğü ve Maraş’ın açılmasının “kışkırtıcı” ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bir eylem olduğunu; ayrıca müzakere sürecine geri dönüşe katkıda bulunmadığını ilettiği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş’a yaptığı ziyaretin de yanlış yönde atılmış bir adım olduğu iddia edilen mektupta, ABD’nin iki toplumlu ve iki kesimli federasyonda yeniden birleşmesini desteklediği ifade edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyaz Saray’dan Maraş’taki Türk Faaliyetleriyle İlgili Mektup31 Aralık 2020 Perşembe 11:45
  • Tabipler Birliği, Pandemi Önlemlerinde Devamlılığın, Kurallara Uyulmasının Ve Denetimin Önemini Vurguladı31 Aralık 2020 Perşembe 11:40
  • Girne Belediiyesi Tarafından Yeni Yıl Nedeniyle Tedbirler Alındı31 Aralık 2020 Perşembe 11:21
  • Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Yeni Yılın Halka Sağlık, Mutluluk Ve Bol Bereket Getirmesi Diledi31 Aralık 2020 Perşembe 11:14
  • KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubayları Derneğinden Yeni Yıl Mesajı31 Aralık 2020 Perşembe 11:04
  • Salgınla Geçen 2020’nin Son Günü..Yeni Yıla Saatler Kaldı31 Aralık 2020 Perşembe 11:00
  • Sadıkoğlu Yeni Yıl Mesajında Koronavirüse Dikkat Çekti31 Aralık 2020 Perşembe 10:57
  • Arpa Fiyatında Yeni Düzenleme...Tük, Yemlik Arpanın Bugünden İtibaren 1.70 TL’den Satılacağını Açıkladı31 Aralık 2020 Perşembe 10:17
  • İskele Belediyesi: "2021 Sağlık Olsun, Huzur Olsun, Mutluluk Olsun!"31 Aralık 2020 Perşembe 09:50
  • Büyükoğlu: “Zorluklar Baki Kalsa da, Örgütlülüğümüzün Arttığı Oranda Umut Dolu Bir Yıl Olacak”31 Aralık 2020 Perşembe 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti