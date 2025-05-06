  • BIST 9208.67
  • Altın 4189.676
  • Dolar 38.6026
  • Euro 43.76
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze'ye askeri operasyonunu genişletiyor: Planla ilgili neler biliniyor?

Beylerbeyi ve Gazimağusa’da ani ölüm

» »
Beylerbeyi ve Gazimağusa’da ani ölüm
Beylerbeyi ve Gazimağusa’da ani ölüm

Beylerbeyi’nde sakin 72 yaşındaki Şenol Hulusiağa ile Gazimağusa’da sakin 58 yaşındaki Mustafa Ceylanoğlu ani bir şekilde hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, Beylerbeyi’nde faaliyet gösteren bir işletmenin ön kısmındaki araç park yeri içerisinde Ozanköy’de sakin Şenol Hulusiağa (E-72) kullanımındaki aracı içerisinde dün saat 11.30 sıralarında aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gazimağusa’da sakin Mustafa Ceylanoğlu (E-58) ise kalmakta olduğu ikametgah içerisinde dün saat 18.30 sıralarında yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Hulusiağa ve Ceylanoğlu’nun cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Ölüm sebepleri yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Nikos'a İsrail'de protestolar!05 Mayıs 2025 Pazartesi 15:04
  • Askerlik düzenlemesine hükümetten ret05 Mayıs 2025 Pazartesi 14:53
  • Mehmet Harmancı: Eski meclis binamızı Lefkoşa’mıza kazandıralım05 Mayıs 2025 Pazartesi 14:33
  • Özkızan: Egemenlik İddianız Erdoğan'ın Buyruklarıyla Yerle Bir Oldu!05 Mayıs 2025 Pazartesi 10:16
  • Döviz haftaya nasıl başladı?05 Mayıs 2025 Pazartesi 10:15
  • Meclis yeni binasında toplanacak05 Mayıs 2025 Pazartesi 08:33
  • Kıbrıs Türk basınını dışlayan “Külliye” açılışı: 3 Mayıs’a kara bir leke04 Mayıs 2025 Pazar 22:00
  • “Konuk Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin zemini ancak ve yalnızca kendi ülkesi olabilir”04 Mayıs 2025 Pazar 18:14
  • Eylem: Tüm baskı ve tehditlere rağmen direnmeye devam edeceğiz!04 Mayıs 2025 Pazar 12:29
  • Meclis Genel Kurulu yarın yeni binasında ilk oturumunu yapacak04 Mayıs 2025 Pazar 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti