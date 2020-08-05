Beyrut'taki Patlamanın Nedeni Ortaya Çıktı

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama 78 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısı 4 bine yaklaştı. Limandaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiği açıklandı. Kentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Son dakika haberi! Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 78 can kaybı, 4 bine yakın yaralı olduğu bildirildi.



Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Depoda daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiğini, 4 bine yakın kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre ise patlama nedeniyle Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan öldü.



Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de yayınladığı yazılı açıklamada, patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandığını, büyükelçilik binasının da hasar gördüğünü bildirdi.

"2 BİN 750 TON AMONYUM NİTRAT İNFİLAK ETTİ"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.



Avn'ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.



Öte yandan Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, söz konusu amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.