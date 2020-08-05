  • BIST 1.087
  • Altın 455,156
  • Dolar 6,9649
  • Euro 8,2319
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 pozitif vaka

Beyrut'taki Patlamanın Nedeni Ortaya Çıktı

» »
Beyrut'taki Patlamanın Nedeni Ortaya Çıktı
Beyrut'taki Patlamanın Nedeni Ortaya Çıktı

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama 78 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısı 4 bine yaklaştı. Limandaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiği açıklandı. Kentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Son dakika haberi!  Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 78 can kaybı, 4 bine yakın yaralı olduğu bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Depoda daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiğini, 4 bine yakın kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre ise patlama nedeniyle Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan öldü.

Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de yayınladığı yazılı açıklamada, patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandığını, büyükelçilik binasının da hasar gördüğünü bildirdi. 

"2 BİN 750 TON AMONYUM NİTRAT İNFİLAK ETTİ"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.

Avn'ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Öte yandan Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, söz konusu amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'dan SDG'nin petrol anlaşmasına tepki03 Ağustos 2020 Pazartesi 14:39
  • İdlib'e Hava Saldırıları: 3 Ölü03 Ağustos 2020 Pazartesi 12:29
  • İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu03 Ağustos 2020 Pazartesi 08:52
  • Filistin İsrail’in Kudüs’e gayrimeşru sanayi bölgesi kurulması kararını kınadı02 Ağustos 2020 Pazar 10:21
  • Arap dünyasındaki ilk nükleer enerji santrali, Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyete girdi02 Ağustos 2020 Pazar 10:19
  • İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor31 Temmuz 2020 Cuma 09:00
  • Tel Aviv’de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:49
  • Mısır'da TikTok videoları çeken 5 kadına hapis cezası verildi28 Temmuz 2020 Salı 09:35
  • Bağdat’ta hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi: 2 ölü27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:00
  • Afrin ve İdlib’de bombalı saldırı27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti