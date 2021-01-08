  • BIST 1.541
  • Altın 436,996
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

Biden: Protestocular siyah olsaydı polisin tepkisi farklı olurdu

» »
20 Ocak’ta göreve gelecek seçilmiş ABD başkanı Joe Biden, kongre baskınını değerlendirirken, “Protestocular siyah olsaydı polisin tepkisi farklı olurdu” dedi.
Biden: Protestocular siyah olsaydı polisin tepkisi farklı olurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın çağrısı üzerine dün binlerce eylemci Biden’ın başkanlığının tescil edileceği görüşmeler sırasında kongre binasını basmıştı.

Olaylarda dört kişi hayatını kaybederken, 14 polis hafif şekilde yaralandı ve birçok kişi gözaltına alındı.

Biden, kongre binasında yaşananları ‘ABD tarihinin en karanlık günlerinden biri’ olarak nitelendirdi ve “Tam olarak özgürlüğün kalesine bir saldırıydı” dedi.

Biden şöyle devam etti: “Bu muhalefet değildi, düzensizlik değildi. Kaostu. Kongre binasındakiler protestocu değildi, bir isyan çetesi ve yerli teröristlerdi. Keşke bu olayların yaşanacağını göremediğimizi söyleyebilseydik. Ancak bu doğru değil. Yaşanacağını görebilirdik. Son dört yıldır demokrasimize, anayasamıza, hukukun üstünlüğümüze saygısızlık eden bir başkanımız vardı. Başından beri demokrasimizin kurumlarına yönelik topyekun bir saldırı başlattı.”

Biden, dün büyük ölçüde beyaz kalabalıktan oluşan protestoculara, ırkları nedeniyle polis tarafından agresif davranılmadığını söyledi: “Kimse bana, saldıranlar ‘Black Lives Matter’ protestocusu olsaydı, Capitol’e saldıran haydutlardan çok farklı muamele görmezdi diyemez.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump Destekçileri Seçim Protestoları İçin Başkent Washıngton'da Toplandı06 Ocak 2021 Çarşamba 11:17
  • ABD'de kritik gün: Georgia'daki 2. tur seçimler Senato'daki dengeleri değiştirecek mi?04 Ocak 2021 Pazartesi 23:54
  • ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 360 bini aştı04 Ocak 2021 Pazartesi 19:36
  • Pelosi Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden seçildi04 Ocak 2021 Pazartesi 11:50
  • Trump Pes Etmiyor… Skandal Ses Kayıtları Sızdı: Sonuçları Değiştirin04 Ocak 2021 Pazartesi 09:52
  • Washington Üniversitesi: Bu ay ABD'de 115 bin kişi daha koronavirüsten ölebilir03 Ocak 2021 Pazar 22:36
  • Dünyanın En Zengin 500 İnsanı 2020'de Servetlerine Toplam 1,8 Trilyon Dolar Kattı03 Ocak 2021 Pazar 20:33
  • Abd'de Uçağın Bir Evin Üzerine Düşmesi Sonucu 3 Kişi Öldü03 Ocak 2021 Pazar 15:36
  • Abd'de Salgının Tırmandığı California'da Cenaze Evlerinde Yer Kalmadı03 Ocak 2021 Pazar 14:35
  • ABD Senatosunda Onaylanan 2021 Savunma Bütçesi, Trump'ın Veto Yetkisini Aşarak Yasalaştı02 Ocak 2021 Cumartesi 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti